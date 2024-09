Budúcnosť košického U.S. Steelu zostáva vo hviezdach: Verdikt o miliardovej akvizícii Japoncami sa odkladá!

Foto: gettyimages.com/Oleksii Liskonih, SITA

Japonský Nippon Steel bude zrejme opäť predkladať dokumenty americkým úradom v súvislosti s ohlásenou akvizíciou oceliarskeho koncernu U.S. Steel. Celý proces sa tak natiahne o ďalšie mesiace.

Pätnásťmiliardový biznis, ohlásený koncom minulého roka, čelí v spojených štátoch veľkým prekážkam. Akvizícia tradičného amerického výrobcu ocele U.S. Steel japonskou spoločnosťou Nippon Steel sa totiž naplno stala súčasťou prezidentskej predvolebnej kampane v Spojených štátoch. A predaj, od ktorého závisí aj budúcnosť tisícok zamestnancov košického U.S. Steelu, postupne odmietli prezidentskí kandidáti Donald Trump, Joe Biden a tiež jeho nástupkyňa Kamala Harris.

Akvizícia čelí tiež obrovskému tlaku zo strany domácich odborov. Všetci pritom argumentujú, že tradičný americký výrobca ocele by mal zostať v americkom vlastníctve. A to napriek tomu, že samotná firma varovala, že bez silného investora hrozí prepúšťanie či zatváranie fabrík. Dohoda o predaji U.S. Steelu japonskému Nipponu pritom zahŕňa všetky jeho fabriky v Spojených štátoch a tiež jedinú fabriku mimo domáceho trhu, ktorou sú práve košické oceliarne.

Uvidí sa po voľbách

Aktuálne to však vyzerá, že celý proces sa napriek pôvodným plánom akvizíciu čo najskôr uzavrieť, natiahne o ďalšie mesiace. Ako totiž informuje cnn.com, Bidenova administratíva dala japonskej spoločnosti na obhájenie transakcie viac času. Podľa zdrojov oboznámených so situáciou má totiž Nippon Steel údajne podať nanovo žiadosť o posúdenie akvizície americkým regulačným orgánom, čo dá japonskému investorovi na dokončenie akvizície dodatočných 90 dní.

„Prekvapivý vývoj umožňuje oceliarom zresetovať čas a potenciálne udržať kontroverznú dohodu pri živote. Stále však pretrváva výrazný politický tlak,“ píše cnn.com. Ak sa tieto informácie potvrdia a celý proces sa natiahne o ďalšie tri mesiace, finálny verdikt ohľadom predaja U.S. Steelu sa posunie za horizont amerických prezidentských volieb, ktoré sa budú konať začiatkom novembra tohto roka. Nippon Steel by tak mohol akvizíciu skúsiť dokončiť, keď politický tlak o čosi opadne.

Vládny výbor pre zahraničné investície v Spojených štátoch (CFIUS) kontroluje všetky obchody zahŕňajúce americké subjekty od určitej veľkosti. Spomínaný predaj U.S. Steelu japonskému Nippon Steelu z pohľadu národnej bezpečnosti študuje už niekoľko mesiacov.

Podľa cnn.com to aktuálne vyzerá, že tento krok má umožniť spomínanej komisii vyhnúť sa silným politickým tlakom pred americkými prezidentskými voľbami. Vzhľadom na signalizáciu Bieleho domu, že dohodu zablokuje, tak bolo podľa dobre informovaných zdrojov pre komisiu takéto natiahnutie času na jej verdikt tou najlepšou možnosťou.

Oceliarska spoločnosť Nippon Steel ponúkla v decembri minulého roka za U.S. Steel 14,9 miliardy amerických dolárov (13,48 miliardy eur). Zatiaľ čo mimo USA získala povolenia od všetkých regulačných úradov a súhlasili s tým aj akcionári U.S. Steel, Washington to stále odmieta. Firma Nippon Steel, ktorá pôvodne plánovala dokončiť transakciu už v septembri, následne termín posunula na koniec tohto roka.