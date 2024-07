Budú čínske elektromobily v Európe nepredajné? Únia zavádza vysoké clá!

Sedan BYD Han EV počas Auto China 2024 v Pekingu. Foto: SITA/AP

Európska únia zavádza predbežné clá až 37,6 percenta na dovoz čínskych elektromobilov, uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK). Clá budú platiť od piatka 5. júla. Spolupracujúce automobilky budú platiť menej. Komisia už skôr uviedla, že pôjde o dočasné dodatočné clá, ktoré sa budú vyberať navyše k desaťpercentnému clu, ktoré už platí.

V posledných týždňoch ešte prebiehali rokovania s čínskymi úradmi, žiadne zásadné prelomy však neboli dosiahnuté. Komisia skúmala, do akej miery subvencie čínskej vlády narúšajú trh únie s elektromobilmi. Stanovila individuálne clá, ktoré budú v prípade čínskej automobilky BYD predstavovať 17,4 percenta, pri automobilke Geely 19,9 percenta a v prípade automobilky SAIC 37,6 percenta.

Ostatní výrobcovia elektroáut v Číne, ktorí spolupracovali pri vyšetrovaní, podliehajú clu 20,8 percenta. Clo pre ostatné nespolupracujúce spoločnosti je 37,6 percenta. „V porovnaní so sadzbami zverejnenými 12. júna boli dočasné clá upravené mierne dole na základe pripomienok k presnosti výpočtov predložených zúčastnenými stranami,“ uviedla Európska komisia.

Ide o dočasné opatrenie

„Dnes, deväť mesiacov po začatí antisubvenčného konania, uvalila Európska komisia dočasné vyrovnávacie clá na dovoz batériových elektromobilov (BEV) z Číny. Na základe vyšetrovania dospela komisia k záveru, že hodnotový reťazec BEV v Číne ťaží z nespravodlivých dotácií, ktoré pre výrobcov BEV v EÚ predstavujú hrozbu hospodárskej ujmy,“ uvádza sa vo vyhlásení únijnej exekutívy.

„Tieto dočasné clá sú platné od 5. júla najviac štyri mesiace. V tomto časovom rámci musí byť prijaté konečné rozhodnutie o konečných clách prostredníctvom hlasovania členských štátov EÚ,“ dodala EK. Následne by podľa nej prijaté clá platili päť rokov.

Ako už skôr informovali svetové agentúry, automobilky sa v dôsledku zavedenia ciel pripravujú na nové náklady rádovo v miliárd dolárov. Podľa analytikov by takéto opatrenie mohlo spomaliť ich európsku expanziu.

O zavedení dočasného cla budú v nasledujúcich dvoch dňoch hlasovať jednotlivé členské štáty písomne, a to jednoduchou väčšinou. Toto hlasovanie však nie je právne záväzné, má len poradnú funkciu. Medzitým budú aj naďalej prebiehať debaty s čínskou vládou, ale aj diskusie s jednotlivými štátmi terajšej dvadsaťsedmičky.

O konečných clách potom budú štáty hlasovať v októbri. Ich zavedenie by mohlo byť zablokované len v prípade, že by proti nim hlasovala takzvaná kvalifikovaná väčšina, teda najmenej 15 krajín, ktoré predstavujú 65 percent obyvateľov EÚ. Francúzsko, Taliansko a Španielsko, teda krajiny, v ktorých žije celkovo 40 percent obyvateľov EÚ, sa už skôr nechali počuť, že by clá podporili. Česko podľa informácií ČTK zatiaľ o tejto otázke rokuje.