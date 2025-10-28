Británia, USA a EÚ chystajú obchodnú alianciu: Oceliarsky priemysel má získať silnú ochranu

Veľká Británia rokuje s Európskou úniou a Spojenými štátmi o vytvorení obchodnej aliancie na ochranu oceliarskeho priemyslu pred nadmernou zahraničnou kapacitou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá citovala denník The Times.
Začiatkom tohto mesiaca EÚ v snahe chrániť svoj oceliarsky priemysel navrhla zdvojnásobiť clá na oceľ na 50 %, čím by sa dostali na úroveň dovozných poplatkov, ktoré už zaviedol americký prezident Donald Trump. Britských producentov tento krok znepokojil, keďže 80 percent ich vývozu smeruje do Európy. „Podľa návrhov, o ktorých diskutujú ministri, by Spojené kráľovstvo, USA a EÚ harmonizovali svoje daňové sadzby na dovoz ocele a zároveň by umožnili bezcolný predaj v rámci novej obchodnej zóny,“ napísal denník The Times.
Hovorca britskej vlády pre agentúru AFP uviedol, že Londýn v spolupráci s EÚ a medzinárodnými partnermi hľadá spôsoby, ako riešiť širší problém s nadmernými kapacitami. Britský minister obchodu Chris Bryant pre denník Financial Times uviedol, že pokračujú diskusie o tom, či by mala vzniknúť trojčlenná, prípadne dvojčlenná aliancia na ochranu oceliarskeho priemyslu.
Nadmerná ponuka ocele, ktorá spôsobuje pokles cien, sa podľa agentúry AFP vo všeobecnosti pripisuje čínskym výrobcom. V rámci obchodnej dohody s Washingtonom získala Británia na vývoz svojej ocele do Spojených štátov zvýhodnené 25-percentné clo.