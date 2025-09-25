Bosch prepustí do roku 2030 ďalších 13 000 zamestnancov: Dôvodom je kríza v automobilovom sektore

Nemecký dodávateľ autokomponentov Bosch vo štvrtok oznámil, že do konca roka 2030 plánuje zrušiť ďalších 13.000 pracovných miest, z toho väčšinu v Nemecku v rámci svojej divízie Mobility. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa vedenia firmy je potrebné v sektore mobility urgentne zvýšiť konkurencieschopnosť. To však znamená, že bude musieť urobiť ďalšie škrty v počte pracovných pozícií.
Bosch, najväčší dodávateľ automobilových komponentov na svete, je jednou z firiem, ktoré doplácajú na krízu v automobilovom sektore. Automobilky, najmä tie nemecké, zápasia s poklesom predaja a v niektorých prípadoch s výrazným poklesom zisku. To sa odráža aj na výsledkoch ich dodávateľov. Napríklad čistý zisk firmy Bosch klesol minulý rok zhruba o polovicu.
Bosch začal s redukciou pracovných miest v roku 2023. Do konca minulého roka firma zamestnávala celosvetovo takmer 417.900 ľudí, čo je o 11.600 menej než v predchádzajúcom roku. V Nemecku ich počet klesol o vyše 4500 na približne 129.600.
V divízii Mobility firmy Bosch v Nemecku je zamestnaných vyše 70.000 ľudí. Najväčšia divízia spoločnosti sa na celkových tržbách firmy podieľa približne 60 %.
Odborová organizácia IG Metall reagovala na najnovšie informácie firmy pobúrene a uviedla, že proti oznámeným škrtom bude bojovať. „Po vašom najnovšom oznámení sa Robert Bosch musí v hrobe obracať,“ oznámila IG Metall spoločnosti odkazujúc na jej zakladateľa, ktorý zomrel v roku 1942.
Zamestnanecká rada uznala, že situácia v ekonomike je náročná, je však presvedčená, že sú aj iné možnosti, ako problémy vyriešiť. „Je jasné, že situácia v nemeckom a európskom automobilovom sektore, ako aj medzi dodávateľmi, je veľmi napätá,“ povedal predseda zamestnaneckej rady pre divíziu Mobility Frank Sell. Ako však dodal, odmietajú prepúšťanie ľudí v takom obrovskom rozsahu.