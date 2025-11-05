BMW dosiahlo v 3. štvrťroku rekordný zisk: Trojnásobný nárast po minuloročných problémoch

Nemecký výrobca luxusných automobilov BMW dosiahol v treťom štvrťroku čistý zisk vo výške približne 1,7 miliardy eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní viac ako trojnásobný nárast. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
O rast sa postaral najmä mimoriadne nezvyčajne slabý porovnávací základ, keďže skupina v rovnakom štvrťroku minulého roka čelila problémom s brzdovými systémami od spoločnosti Continental, ktoré sa prejavili na významných zdržaniach dodávok. Spoločnosť po zverejnení výsledkov za uplynulý štvrťrok verí, že je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich celoročných cieľov. „Ukázali sme, aký silný a udržateľný je náš obchodný model,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny BMW Oliver Zipse.
Aj BMW pociťuje dôsledky súčasnej krízy v odvetví. Skupine, do ktorej patria aj značky Mini a Rolls-Royce, robia starosti najmä americké clá a vyostrená konkurencia na kľúčovom čínskom trhu. Automobilka preto minulý mesiac mierne znížila svoju celoročnú prognózu. Spoločnosť je napriek tomu v relatívne dobrej kondícii a za deväť mesiacov tohto roka už vykázala zisk po zdanení vo výške 5,7 miliardy eur.