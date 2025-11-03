BioNTech výrazne znížil stratu v 3. štvrťroku, tržby prekonali očakávania vďaka spolupráci s BMS

Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech oznámila za 3. štvrťrok výrazné zníženie straty. Výsledky podporil rast tržieb nad 1,5 miliardy eur, za čím je najmä platba firmy Bristol Myers Squibb (BMS). Informovala o tom agentúra DPA.
Spoločnosť BioNTech uviedla, že za 3. kvartál tohto roka zaznamenala čistú stratu 28,7 milióna eur. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavovala strata farmaceutickej firmy 198,1 milióna eur.
Za deväť mesiacov tohto roka dosiahla strata spoločnosti BioNTech 831,1 milióna eur. Za rovnaké obdobie roka 2024 to bolo 924,8 milióna eur. Firma dodala, že vzhľadom na pokračujúce vysoké náklady očakáva stratu aj za celý rok.
Pod zmiernenie straty v 3. kvartáli sa podpísali vyššie tržby. Dosiahli 1,52 miliardy eur oproti 1,24 miliardy eur za 3. kvartál minulého roka, a to napriek poklesu tržieb z predaja vakcín proti COVID-19.
Veľkou mierou ich podporila platba od americkej spoločnosti BMS. Americká firma a BioNTech sa dohodli na spoločnom vývoji nových inovatívnych onkologických liekov, pričom v rámci tohto projektu spoločnosť BMS pretransferovala v 3. kvartáli 1,5 miliardy USD (1,30 miliardy eur). V nasledujúcich rokoch investuje BMS do spoločného vývoja onkologických liekov ďalšie miliardy dolárov.
BioNTech očakáva vyššie než pôvodne očakávané tržby aj za celý rok. V predchádzajúcej prognóze uvádzala celoročné tržby na úrovni 1,7 miliardy až 2,2 miliardy eur, teraz odhaduje, že by mohli dosiahnuť od 2,6 miliardy do 2,8 miliardy eur.