BASF sľubuje rast zisku a vyššie dividendy: Plánované miliardy do roku 2028 potešia akcionárov

Nemecký chemický koncern BASF očakáva v nasledujúcich troch rokoch výrazný nárast zisku aj napriek neistému výhľadu globálnej ekonomiky. Spoločnosť vo štvrtok potvrdila svoje finančné ciele do roku 2028, v ktorom plánuje dosiahnuť zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) v rozpätí 10 až 12 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rokoch 2025 až 2028 spoločnosť plánuje vyčleniť na dividendy každý rok najmenej 2,25 eura na akciu. Za toto obdobie by tak medzi akcionárov rozdelila celkovo približne 8 miliárd eur. BASF ďalej informoval, že divíziu Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) si plánuje ponechať dlhšie, keďže sa v súčasnosti považuje za najlepšieho vlastníka z pohľadu jej prevádzkovania. V prípade divízie Agricultural Solutions koncern potvrdil, že v roku 2027 plánuje umiestniť na burzu menšiu časť jej akcií.