BASF prekvapil investorov: Zisk v roku 2025 prudko klesne, firma viní neistotu na trhoch

Foto: TASR/Uwe Anspach/dpa

Nemecký chemický koncern BASF výrazne zhoršil prognózu tohtoročného vývoja prevádzkového zisku. Namiesto mierneho rastu oproti minulému roku teraz firma očakáva pokles. Ako dôvod uviedla pokračujúcu makroekonomickú a geopolitickú neistotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

BASF, najväčšia chemická spoločnosť na svete, odhaduje, že v tomto roku dosiahne upravený zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) od 7,3 miliardy do 7,7 miliardy eur. Firma pôvodne predpokladala, že zisk sa bude pohybovať od 8 miliárd do 8,4 miliardy eur. To znamená, že podľa novej prognózy prevádzkový zisk oproti roku 2024 klesne, zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade počítal koncern s jeho rastom. Za minulý rok dosiahol EBITDA takmer 7,9 miliardy eur.

Podľa predbežných výpočtov dosiahol EBITDA v 2. štvrťroku 1,77 miliardy eur, čo je v súlade s očakávaniami analytikov. Za rovnaké obdobie minulého roka vykázala spoločnosť prevádzkový zisk na úrovni 1,96 miliardy eur.

Tržby v 2. kvartáli klesli o 2,1 % na 15,77 miliardy eur, uviedla spoločnosť na základe predbežných údajov. Príčinou boli najmä nižšie ceny základných chemikálií. Podstatne horší vývoj zaznamenal čistý zisk, ktorý sa prepadol zo 430 miliónov na 80 miliónov eur. Kompletné údaje a podrobnosti o vývoji hospodárenia za 2. štvrťrok plánuje BASF zverejniť 30. júla.