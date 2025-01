Banky strednej Európy dokážu odolať turbulenciám v automobilovom sektore

Foto: TASR

Problémy v európskom automobilovom sektore by mohli zasiahnuť ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy (KSVE) a poškodiť kvalitu aktív tamojších bánk. Uviedla to v utorok ratingová agentúra S&P Global. Zároveň ale dodala, že veritelia v regióne sú dostatočne silní na to, aby odolali stresu vo svojich automobilových portfóliách.

Automobilky v celej Európe oznámili zatváranie niektorých závodov a veľké prepúšťanie, keďže zápasia so slabým dopytom, vysokými nákladmi, konkurenciou z Číny a pomalším prechodom na elektrické vozidlá, ako sa očakávalo.Tento sektor je hlavnou oporou hospodárskeho rastu KSVE a podľa S&P predstavuje 5 až 10 % hrubého domáceho produktu (HDP) regiónu a podieľa sa 5 % na zamestnanosti.„Aj keď je priama úverová angažovanosť bánk v strednej a východnej Európe voči automobilovému sektoru relatívne nízka, predstavuje približne 3 % až 5 % celkových úverov podnikom, jeho výrazný pokles by mohol zhoršiť ekonomiku regiónu a kvalitu aktív bánk,“ uvádza sa v správe.

Hoci veľkí výrobcovia automobilov diverzifikovali svoje financovanie z bankových úverov na kapitálové trhy, podľa S&P otrasy v tomto odvetví môžu stále viesť k výrazným dominovým efektom.Hrozba amerických ciel na dovoz áut z Európy, prísnejšie emisné predpisy v Európskej únii (EÚ) od roku 2025 a intenzívna konkurencia zo strany čínskych výrobcov elektromobilov by mohli predstavovať ďalšie výzvy, uviedla S&P.„Aj keď by ďalší stres v automobilovom priemysle mohol viesť k dodatočným úverovým stratám, predovšetkým pre jeho potenciálny presah na dodávateľov, veríme, že zisky a kapitál bánk v strednej a východnej Európe sú dostatočne silné na to, aby absorbovali finančný zásah,“ poznamenala S&P v správe.

Foto: SITA/AP

Agentúra dodala, že narušenie globálneho obchodu a prechod na elektrické autá by mohli vytvoriť príležitosti pre niektoré krajiny, ako je Maďarsko alebo Srbsko, kde veľké čínske banky aktívne monitorujú investície a príležitosti v regióne.Maďarsko sa za vlády premiéra Viktora Orbána stalo pre Čínu dôležitým obchodným a investičným partnerom, na rozdiel od niektorých iných krajín EÚ, ktoré uvažujú o znížení závislosti od druhej najväčšej svetovej ekonomiky.„Čínska ICBC založila banku v Rakúsku v roku 2019 a odtiaľ pôsobí v celej strednej a východnej Európe, podobne ako iné čínske banky s dcérskymi spoločnosťami v regióne,“ uviedol analytik S&P Cihan Duran a ako príklad uviedol aj Bank of China a China Construction Bank.