Toto je najdrahší hyperšport, aký si môžete v roku 2025 kúpiť – a nie je z Talianska! (foto)

Keď sa povie najdrahšie autá, väčšine ľudí hneď napadnú značky ako Ferrari, Lamborghini, Pagani alebo Bugatti. Tie ale aktuálne nemajú najvyššiu cenu. Najdrahším hyperšportom dostupným v roku 2025 je Red Bull RB17 z dielne tímu Red Bull Racing, známeho z Formuly 1.

Red Bull RB17 nepochádza z tradičných výrobných liniek automobiliek, ale z dielne pretekárskeho tímu, ktorý ovláda svet F1. Je obmedzený na 50 vyrobených kusov, pričom každý bude ručne zostavený podľa individuálnych požiadaviek majiteľa. Čo sa týka ceny najdrahšieho hyperšportu, tá je stanovená na 5 miliónov libier (takmer 6 miliónov eur) bez daní a ciel.

Ako uvádza web Slashgear, produkcia štartuje v roku 2025, a hoci auto ešte ani nevyšlo z továrne, väčšina exemplárov je už vypredaná. Vozidlo sa verejnosti po prvý raz ukázalo na Goodwood Festival of Speed 2024.

Majitelia RB17 sa automaticky stanú súčasťou „rodiny Red Bullu“. Môžu sa zúčastniť na exkluzívnych jazdných podujatiach na slávnych okruhoch, prejdú individuálnym výcvikom a ich vozidlo bude doladené presne podľa štýlu jazdy a potrieb daného jazdca.

1 200 koní, V10 a technológie priamo z F1

Pod kapotou sa skrýva atmosférický 4,5-litrový motor V10 od Cosworthu s výkonom 1 000 koní. K tomu ešte Red Bull pridal 200-koňový elektromotor, čím sa výsledný výkon zastavil na hranici 1 200 koní. Za dizajnom stojí Adrian Newey, hlavný technický riaditeľ tímu Red Bull Racing a muž zodpovedný za víťazné monoposty Maxa Verstappena. Newey je známy aj ako tvorca hyperauta Aston Martin Valkyrie.

Ak by ste s týmto vozidlom chceli ísť na bežné cesty, museli by ste si riadne priplatiť. RB17 je od základu navrhnutý výlučne pre jazdu po okruhoch. To však neodradilo firmu Lanzante, ktorá má skúsenosti s premenou okruhových áut na cestné verzie (McLaren P1 GTR, Pagani Zonda R). Konverzia na cestnú verziu má stáť približne 500-tisíc libier (viac ako 590-tisíc eur), a to ešte pred zdanením či dovoznými poplatkami. Lanzante bude musieť pridať homologizované svetlá, spätné zrkadlá, bezpečnostné prvky a ďalšie komponenty podľa legislatívy konkrétnej krajiny.

Hoci je RB17 nedosiahnuteľný pre väčšinu smrteľníkov, ostáva symbolom toho, kam sa hyperautá v roku 2025 posunuli. Ide o ukážku toho, čo všetko je možné dosiahnuť, keď sa kladie dôraz na výkon, aerodynamiku a emóciu z jazdy.