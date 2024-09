Taliansko podporuje dodatočné clá na čínske elektromobily

Interiér vozidla značky Nio. Foto: unsplash.com/Eyosias G

Taliansko podporuje mimoriadne clá na dovoz elektrických áut z Číny, ktoré navrhuje zaviesť Európska komisia (EK). Clá sú v záujme ochrany konkurencieschopnosti našich spoločností, povedal minister zahraničných vecí Antonio Tajani v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Corriere della Sera. Informujú o Tom na základe správy agentúry Reuters. Tajani sa v pondelok ráno stretol s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom.

Ten pricestoval do Európy na rokovania o protisubvenčnom konaní Európskej únie (EÚ) zameranom na elektrické vozidlá vyrobené v Číne. Vo štvrtok má na programe rokovania s výkonným podpredsedom EK a komisárom pre obchod Valdisom Dombrovskisom. „Chceme pracovať na obchodnom pláne založenom na rovnosti, požadujeme rovnaký prístup pre naše výrobky na ich trhy. Naše spoločnosti musia súťažiť za rovnakých podmienok,“ uviedol Tajani. Taliansko pôvodne podporilo clá v nezáväznom hlasovaní členských štátov EÚ v júli, ale minister priemyslu Adolfo Urso minulý týždeň pre agentúru Reuters povedal, že očakáva riešenie na základe rokovaní.

Taliansko zostáva významným výrobcom automobilov. Krajina je domovom viacerých značiek vrátane Fiatu, ktorý je súčasťou skupiny Stellantis. Vláda v Ríme má tiež záujem o čínskych výrobcov automobilov vrátane spoločností Dongfeng a Chery Auto, ktorým ponúka možnosť otvoriť si v Taliansku továrne. Tajani dodal, že jeho postoj neohrozuje dobré vzťahy Talianska s Čínou. Koncom júla navštívila Čínu talianska premiérka Giorgia Meloniová, aby posilnila spoluprácu s druhou najväčšou ekonomikou sveta a obnovila vzťahy po tom, ako Taliansko vystúpilo z čínskeho projektu tzv. Novej hodvábnej cesty.

Prezident Sergio Mattarella by mal Čínu navštíviť koncom tohto roka, pričom Tajani bude súčasťou delegácie, uviedol minister. EK má v krátkom čase rozhodnúť o clách až do výšky 35,3 % na elektrické vozidlá vyrábané v Číne, ktoré by sa pridali k štandardnému 10 % clu EÚ na dovoz automobilov. Navrhované konečné clá budú predmetom hlasovania 27 členských štátov európskeho spoločenstva. Platiť začnú od konca októbra, ak ich neodmietne kvalifikovaná väčšina 15 krajín, ktoré predstavujú 65 % obyvateľstva Únie.