Automobilke Audi vlani klesol zisk o 33%: Tento rok firma čaká zlepšenie

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Pexels

Nemeckej automobilke Audi vlani klesol zisk po zdanení o 33 percent na 4,2 miliardy eur (136,2 miliardy korún). Klesol už druhý rok po sebe. Tento rok bude podľa vedenia firmy ťažký, ale mal by byť lepší. Spoločnosť to dnes uviedla na svojom webe. Audi, ktoré sa ako ostatní výrobcovia áut potýka s nepriaznivým podnikateľským prostredím vo svojom odvetví, patrí do koncernu Volkswagen.

Hospodársky výsledok sa vzťahuje nielen na hlavnú značku, ale aj na podskupinu Audi, ktorá zahŕňa aj značky Bentley, Lamborghini a Ducati. Audi reaguje na súčasné ťažkosti znižovaním počtu zamestnancov – v pondelok firma uviedla, že do roku 2029 plánuje zrušiť v Nemecku až 7500 pracovných miest.„Pred rokom sme povedali, že rok 2024 bude rokom prechodu. To sa, žiaľ, naplnilo v plnej miere,“povedal k číslam šéf Audi Gernot Döllner. Problémy podľa neho nezmizli. Slabý dopyt sa totiž stretáva so zvýšenou ponukou, najmä v Číne.

Okrem cenových vojen na čínskom trhu sa spoločnosť so sídlom v Ingolstadte potýkala aj s problémami s nedostatkom dielov pre väčšie motory a s vysokými rezervami na zatvorenie závodu v Bruseli. Prepad predaja hlavnej značky Audi sa prejavil aj na obrate, ktorý sa znížil o takmer osem percent na 64,5 miliardy eur.Spoločnosť Audi nie je jediná, komu klesá zisk. Pokles hlásia aj dvaja prémioví konkurenti BMW a Mercedes-Benz a tiež materská spoločnosť Volkswagen. V porovnaní so svojimi hlavnými rivalmi zo Stuttgartu a Mníchova, ktorí spadli z extrémne vysokých ziskov kvôli výnimočnej situácii charakterizovanej koronavirom a nedostatkom čipov, si však Audi vedie horšie, píše agentúra DPA. Zisk Mercedesu vlani klesol o 28 percent na 10,4 miliardy eur, zisk BMW sa znížil o 37 percent na 7,7 miliardy eur.