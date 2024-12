Audi nedosiahlo dohodu o odstupnom pre 3000 zamestnancov v Belgicku

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Pexels

Nemecký výrobca luxusných automobilov Audi sa nedokázal dohodnúť na balíku odstupného so zástupcami zamestnancov v bruselskom závode, ktorému hrozí zatvorenie. Automobilka vo štvrtok oznámila, že jej šiesta ponuka bola zamietnutá. Informuje agentúra DPA.

Automobilka, ktorá patrí do koncernu Volkswagen, chce koncom februára v Bruseli ukončiť výrobu áut. Hľadanie investora alebo iného riešenia pre 3000 zamestnancov bolo neúspešné.

Okrem zákonného odstupného ponúka Audi zamestnancom aj odstupné, ktoré závisí od dĺžky ich služby. Zamestnanec so 17 odpracovanými rokmi by tak celkovo mohol dostať od 125 000 do 190 000 eur v závislosti od pracovnej pozície a platu. Spoločnosť uviedla, že je ochotná vyplatiť odstupné „viac ako dvojnásobne vyššie, než vyžaduje zákon“.

Automobilka teraz plánuje dať každému zamestnancovi individuálnu ponuku. Z právnych dôvodov však Audi nemôže ponúkať žiadne dodatočné dôchodkové opatrenia pre zamestnancov starších ako 60 rokov bez dohody o spoločnom pláne pre všetkých.

Audi, rovnako ako materská spoločnosť Volkswagen, zápasí s krízou a rokuje s podnikovou radou vo svojom hlavnom sídle v juhonemeckom meste Ingolstadt s cieľom vyhnúť sa tam prepúšťaniu.

V Bruseli sa vyrába iba jeden model Audi, veľké elektrické SUV Q8 e-tron. Audi už šesť mesiacov rokuje so závodnými radami a s odbormi o zatvorení tohto malého závodu.