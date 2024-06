Foto: unsplash.com/Mark König

Aprílová obnova priemyslu v Nemecku sa prejavila aj na Slovensku, dokonca mierne rýchlejšie ako sa predpokladalo. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o aprílových tržbách priemyslu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Vývoj na začiatku 2. štvrťroku však podľa neho opäť naznačuje skôr opatrnejší štart, ktorý by mohol v počas leta ešte zotrvať. „Druhú ‚vlnu‘ obnovy priemyslu a tržieb tak očakávame skôr na jeseň, čo ale neznamená, že v najbližších mesiacoch by sme mali vidieť hlbší pokles,“ priblížil.

Kým máj by mal byť podľa analytika 365.bank ešte celkom uspokojivý, v júni bude vývoj už opatrnejší. „Podstatné však je, že celoročný príspevok by sa mal udržať v kladných hodnotách vo väčšine výrobných a spracovateľských sektorov a v stavebníctve to bude v medziročnom porovnaní na hrane rastu a poklesu,“ dodal Boháček.

ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že tržby podnikov priemyslu, kľúčového odvetvia ekonomiky, sa v apríli 2024 medziročne zvýšili o 9,1 % (v stálych cenách), opäť rástli po piatich mesiacoch poklesov. Tržby stúpli aj v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vo väčšine odvetví, najvýraznejšie v stavebníctve o 5,5 % a v priemysle 5,2 %.