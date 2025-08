Apple presúva výrobu späť do USA: Investuje ďalších 100 miliárd na podporu amerických pracovných miest

Predstavenie nového produktového radu spoločnosti Apple 9. septembra 2024. Foto: SITA/AP

Americký technologický gigant Apple investuje dodatočných 100 miliárd dolárov (86,61 miliardy eur) do výroby v USA. Nový investičný zámer by mal byť oznámený v stredu za účasti šéfa spoločnosti Tima Cooka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Peniaze vyčlenené spoločnosťou Apple budú použité okrem iného na to, aby sa väčšie množstvo komponentov pre zariadenia spoločnosti vyrábalo na území USA. Apple už skôr oznámila investície do americkej ekonomiky vo výške 500 miliárd USD počas štyroch rokov. Celkový objem investícií, ktoré Apple sľúbil, by tak dosiahol 600 miliárd USD. Po návrate do Bieleho domu prezident Donald Trump opakovane zdôrazňoval, že Apple musí umiestniť viac svojej výroby do USA.

„Ekonomický program prezidenta Trumpa Amerika na prvom mieste zabezpečil investície v hodnote biliónov dolárov, ktoré podporujú americké pracovné miesta a posilňujú americké podniky,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Bieleho domu Taylor Rogers. „Dnešné oznámenie spoločnosti Apple je ďalším víťazstvom pre náš výrobný priemysel, ktoré zároveň pomôže presunúť výrobu kritických komponentov späť do USA, aby sa ochránila ekonomická a národná bezpečnosť Ameriky,“ dodal.

Spoločnosť Apple na žiadosť agentúry Bloomberg o zaujatie stanoviska bezprostredne nereagovala.