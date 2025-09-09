Anglo American a Teck Resources sa spájajú: Vzniká nový ťažobný gigant s hodnotou 53 miliárd dolárov

Britská ťažobná spoločnosť Anglo American sa dohoda na spojení so svojím kanadským konkurentom Teck Resources. V zlúčenom podniku s názvom Anglo Teck bude Anglo American vlastniť približne 62,4 % akcií a Teck Industries 37,6 %, oznámili v utorok obe strany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Trhová kapitalizácia zlúčeného podniku presahuje 53 miliárd dolárov (45,19 miliardy eur). Sídlo koncernu bude v Kanade a jeho akcie budú kótované na burze v Londýne. Predsedom predstavenstva sa stane šéf Anglo American Duncan Wanblad, zatiaľ čo riaditeľ Teck Resources Jonathan Price bude jeho zástupcom. Spoločnosti očakávajú, že fúzia do štvrtého roka po jej dokončení prinesie ročné úspory vo výške približne 800 miliónov USD. Anglo American a Teck Resources prevádzkujú dve susediace medené bane v Čile. Očakáva sa, že dopyt po medi bude prudko rásť vďaka rozvoju elektromobility a novým spôsobom využitia, napríklad v dátových centrách pre umelú inteligenciu.