Americký súkromný sektor v októbri zrýchlil rast, nové objednávky dosiahli rekord v roku 2025

Aktivita v americkom súkromnom sektore zaznamenala tento mesiac zrýchlenie rastu, ktorý dosiahol trojmesačné maximum. Prispel k tomu najmä sektor služieb. Údaje spoločnosti S&P Global zverejnila agentúra Reuters.
Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v USA v októbri 54,8 bodu oproti septembrovej hodnote 53,9 bodu. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň to predstavuje najvyšší rast aktivity v súkromnom sektore od júla tohto roka.
Kľúčový bol najmä sektor služieb, ktorý sa na zlepšení situácie v celom súkromnom sektore podieľal drvivou väčšinou. Aktivita vo výrobe pokračovala v stabilnom tempe rastu.
Výrazne sa zrýchlil rast nových objednávok, pričom tempo rastu dosiahlo najvyššiu úroveň tento rok. Príslušný čiastkový index dosiahol 54,2 bodu oproti 53,1 bodu v septembri.
Nové objednávky však potiahol výhradne domáci trh. Naopak, nové zahraničné objednávky pokračovali v poklese, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie za posledných šesť mesiacov. Čiastkový index dosiahol 47,8 bodu, zatiaľ čo v septembri zaznamenal 49,7 bodu.