Americké clá spôsobili prepad švajčiarskeho exportu: Najväčší trh už nie sú USA, ale Nemecko

Export švajčiarskych tovarov do Spojených štátov klesol v auguste o viac než pätinu. Práve na začiatku augusta americký prezident Donald Trump rozhodol o uvalení 39-percentných ciel na švajčiarske produkty. Informovala o tom agentúra Reuters.
Hodnota vývozu švajčiarskych tovarov do USA (nezahrnuje drahé kovy a kamene, umelecké predmety a starožitnosti) dosiahla v auguste 3,1 miliardy švajčiarskych frankov (3,33 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená pokles o 22,1 %, pričom celková hodnota vývozu Švajčiarska do Spojených štátov dosiahla najnižšiu úroveň od konca roka 2020.
USA tak mali hlavný podiel na poklese hodnoty celého švajčiarskeho vývozu, ktorý sa po úprave o sezónne vplyvy znížil medzimesačne o 1 %. Trump uvalil vysoké dovozné clá na švajčiarske produkty 7. augusta, pričom ako dôvod uviedol vysoký obchodný deficit USA. Na niektoré produkty, ako sú zlato a farmaceutické výrobky, sa clá nevzťahujú.
Pre Švajčiarsko to bol šok, keďže USA bývali najväčším samostatným zahraničným trhom pre švajčiarske výrobky a krajina je výrazne závislá od exportu. Navyše, švajčiarske podniky očakávali podstatne lepší prístup zo strany USA vzhľadom na to, že v Spojených štátoch v minulých rokoch výrazne investovali.
Naopak, Švajčiarsko zvýšilo v auguste vývoz do krajín Európskej únie a Kanady. To pomohlo kompenzovať prepad exportu do USA. Americké clá zároveň spôsobili, že najväčším exportným trhom pre Švajčiarsko sa namiesto USA stalo v auguste Nemecko.