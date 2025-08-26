Americká vláda zvažuje vstup do zbrojárskych firiem: Trump chce väčší vplyv štátu

Americký minister obchodu Howard Lutnick obhajoval plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vláda vstúpila do firiem, s ktorými realizuje obchody, pričom dodal, že nevylučuje vstup ani do zbrojárskych spoločností. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Uvažujú o tom,“ povedal Lutnick v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNBC citujúc predstaviteľov ministerstva obrany. „O obrane sa diskutuje skutočne mimoriadne. (Zbrojársky koncern) Lockheed Martin generuje 97 % svojich tržieb vďaka štátnym zákazkám. V podstate sú súčasťou vlády,“ dodal.
Lutnick tak reagoval na vyjadrenia Trumpa, ktorý v pondelok (25. 8.) povedal, že chce, aby vláda vo väčšej miere investovala do zdravých amerických firiem. Kritici varujú, že americká vláda by takýmto spôsobom mohla zasahovať do strategických rozhodnutí firiem a objavili sa aj otázky, aké to bude mať dôsledky pre spotrebiteľov.
Trump sa v prospech vstupu do firiem vyjadril iba pár dní potom, ako americká vláda získala desaťpercentný podiel vo výrobcovi čipov Intel. Už predtým Trump umožnil dokončenie prevzatia amerických oceliarní U. S. Steel japonskou spoločnosťou Nippon Steel, avšak pod podmienkou, že americká vláda získa takzvanú zlatú akciu, ktorá dáva Washingtonu možnosť zasahovať do rozhodnutí spoločnosti.