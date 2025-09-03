Agrokomplex 2025: Prezident Pellegrini zdôraznil dôležitosť potravinovej bezpečnosti a férovej podpory farmárov

Prezident SR Peter Pellegrini vyzdvihol v príhovore počas slávnostného otvorenia 50. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre dôležitosť potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti krajiny. Cesta k naplneniu tohto cieľa podľa neho vedie cez efektívnu a férovú podporu agrosektora, čo musí byť jednou z priorít aj súčasnej vládnej politiky.
„Slovensko bude musieť vyvinúť maximálne úsilie, aby nedoplatilo na návrh Európskej komisie presmerovať podporu od veľkých výrobcov len k malým farmárom, keďže na Slovensku je špecifická situácia. Až 90 percent využívanej poľnohospodárskej pôdy obrábajú práve väčší producenti s výmerou viac ako 50 hektárov,“ podčiarkol.
Snaha obstáť v medzinárodnej konkurencii však podľa jeho slov nevylučuje obojstranne prínosnú spoluprácu aj so zahraničnými partnermi, ktorí sú zastúpení i na tomto veľtrhu. „Pre štát je dôležité, aby jeho obyvatelia mali vždy prístup ku kvalitným a dobrým potravinám, aby potraviny a stravovanie nezaťažovali neúmerne ich peňaženky či rodinné rozpočty,“ podotkol prezident SR. Správnym krokom bolo podľa neho aj zníženie sadzby DPH pre niektoré základné potraviny.
Výstavu Agrokomplex v Nitre považuje za sviatok slovenského poľnohospodárstva, farmárstva či potravinárskej výroby. „Agrokomplex symbolizuje zrelosť a skúsenosť, ale tiež perspektívu, pohľady do budúcnosti, v ktorej bude aj poľnohospodárska a potravinárska výroba podliehať zásadným zmenám, predovšetkým vďaka využívaniu inovácií či moderných a nových technológií,“ doplnil Pellegrini.
Šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) zdôraznil, že počas vyše polstoročia sa výstavisko stalo srdcom slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka. „Agrokomplex sa stal platformou na odborný dialóg, prezentáciu domácich výrobcov a šírenie inovácií, ale aj miestom, kde sa spája odbornosť s kultúrou, rodinných životom a oddychom. Aj preto má taký jedinečný význam pre Nitru, región a celé Slovensko,“ doplnil minister.
Riaditeľ štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko Jozef Pavle víta stredajší prísľub vlády na poskytnutie finančných prostriedkov na modernizáciu areálu. „Ide o 143 hektárov pôdy, veľa z tej pôdy nie je našej. Máme dosť veľké problémy starať sa o tento obrovský majetok s finančným dlhom, ktorý tu zostal,“ ozrejmil.
V Nitre sa v stredu začal jubilejný 50. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho návštevníkov čakajú expozície vyše 500 vystavovateľov a bohatý program, ktorý na Národnom výstavisku potrvá do 7. septembra. Organizátori pripomenuli, že výstava ponúka doteraz najrozsiahlejšiu prehliadku poľnohospodárskych strojov.