Agrárne organizácie krajín V4 požadujú od Európskej komisie peniaze z krízovej rezervy

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/PublicDomainPictures

Poľnohospodárske organizácie krajín Visegrádskej skupiny požadujú od Európskej komisie peniaze z krízovej rezervy. Poľnohospodári sa podľa nich stretávajú s vysokými nákladmi, nízkymi výkupnými cenami a pribúdajúcimi reguláciami. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Agrárnej komory ČR Barbora Pánková. Predstavitelia agrárnych organizácií z Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska na utorkovom rokovaní v Choťoviciach na Kolínsku nevylúčili pokračovanie poľnohospodárskych protestov na jeseň.

Predstavitelia poľnohospodárskych organizácií krajín V4 sa podľa Pánkovej zhodli na tom, že nastalo mierne oživenie cien poľnohospodárskych komodít. Stále sa ale pohybujú pod niekoľkoročným priemerom. Európska únia podľa nich musí obnoviť rast nielen v poľnohospodárstve a s ním aj kúpnu silu obyvateľov. „Ak sa tak nestane a prídu ďalšie regulácie, nemožno vylúčiť ďalšie protesty poľnohospodárov v celej Európe, ktoré možno očakávať už na jeseň tohto roku,“ stojí vo vyhlásení pre Európsku komisiu. K oživeniu trhu by podľa zástupcov organizácií mali prispieť peniaze z krízovej rezervy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.

V strednej Európe sa podľa prezidenta Agrárnej komory ČR Jana Doležala príroda prebudila skôr a následná vlna mrazov mala negatívny dopad na pestovateľov. „Najmä ovocné stromy mali náskok zhruba mesiac. V apríli sa prejavili jarné mrazy, pričom boli zasiahnuté predovšetkým Čechy. Spôsobili škody na ovocných stromoch a kríkoch za viac než miliardu korún a vinárom za viac než dve miliardy korún,“ uviedol Doležal. Mrazy čiastočne zasiahli tiež zeleninu a lesné a okrasné škôlky. Agrárna komora očakáva, že sa škody prejavia aj na obilninách a olejninách. „Preto sme požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pestovateľov,“ dodal Doležal.

Mrazy zasiahli aj Slovensko, ale menej intenzívne než Česko

Jeho slovenský náprotivok Andrej Gajdoš uviedol, že mrazy zasiahli aj Slovensko, ale menej intenzívne než Česko. „Postihli ovocinárov, ale nedá sa povedať, že by im to zdecimovalo úrodu. Čo však nezničil mráz, to teraz dokončili krúpy,“ uviedol Gajdoš. Poľnohospodári v niektorých slovenských regiónoch podľa neho prišli až o 80 percent repky. „Obilie je ľahnuté a v takto vlhkom prostredí hrozia plesne alebo klíčenie zŕn v klasoch,“ dodal. Presné škody bude slovenská komora hodnotiť po začiatku žatvy 24. júna.

Mrazy a nedostatok vody poškodili úrodu v Maďarsku. Zber úrody sa podľa Szilvie Palakovicsovej z oddelenia zahraničných vzťahov tamojšej agrárnej komory urýchli o dva až tri týždne. „Problém stále predstavujú plné sklady obilia. Došlo síce k zvýšeniu cien komodít, ale nie k oživeniu investícií,“ dodala. Prezident poľskej agrárnej organizácie Wiktor Szmulewicz potom ocenil pozitívny dopad poľského embarga na dovoz niektorých poľnohospodárskych surovín z Ukrajiny.

Poľnohospodári v utorok podľa Pánkovej rokovali aj o potrebnej aktualizácii Zelenej dohody pre Európu alebo problematike ochrany názvov potravín živočíšneho pôvodu. Ďalšie rokovania poľnohospodárskych organizácií krajín V4 sa uskutočnia v septembri v Budapešti.