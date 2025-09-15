Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!

Konsolidačný balíček prináša okrem iných opatrení aj zvýšenie dane z pridanej hodnoty na nezdravé potraviny. Tým už od budúceho roka stúpne sadzba dane z 19 na 23 %.
Zvýšenie DPH na vybrané potraviny je súčasťou celého balíka konsolidačných opatrení, ktorých cieľom je ozdraviť verejné financie. Celkovo si vláda pripravila 22 opatrení, ktoré by štátu mali priniesť 2,7 miliardy eur. Rezort financií nachystal napríklad veľké šetrenie na štáte, a to v objeme 1,3 miliardy eur, čo je takmer polovica potrebnej sumy.
Úprava sadzby DPH sa podľa rezortu financií dotkne konečných výrobkov určených na ľudskú konzumáciu, ktoré sa vyznačujú vyšším obsahom soli alebo cukru. „S účinnosťou od 1. 1. 2026 sa na vybrané tovary ruší uplatňovanie v súčasnosti platnej zníženej sadzby 19 % zo základu dane. Uvedené tovary budú zdaňované základnou sadzbou DPH vo výške 23 % zo základu dane,“ približuje rezort financií v dokumentoch pripravených ku konsolidačnému balíčku.
A za ktoré potraviny si priplatíme? Ide o už spomínaný tovar s vyšším obsahom soli a cukru. Čiže to budú rôzne typy sladkostí, cukroviniek, koláčov, zmrzliny, džemov, sladených nealkoholických nápojov či rôznych slaných pochutín, ako sú napríklad zemiakové lupienky či slané tyčinky.
Rezort financií však dodáva, že zvýšená sadzba DPH sa nebude týkať podobných výrobkov, ktoré sú dietetickými potravinami a sú zverejnené v zozname dietetických potravín zverejňovanom Ministerstvom zdravotníctva SR.
V súčasnosti máme na Slovensku základnú sadzbu DPH vo výške 23 %, ktorá sa uplatňuje na väčšinu tovarov a služieb. Popri nej existujú dve znížené sadzby – 19 % a 5 %, ktoré sa vzťahujú na vybrané tovary a služby. Sadzba 19 % sa uplatňuje napríklad na niektoré potraviny, ktoré nepatria medzi základné, na elektrickú energiu či na nealkoholické nápoje podávané v reštauráciách.
Najnižšia sadzba 5 % je určená pre základné potraviny ako mlieko, chlieb, mäso, ryby, ovocie a zelenina, ďalej pre lieky, zdravotnícke pomôcky, knihy, noviny a časopisy. Do tejto kategórie patria aj služby v cestovnom ruchu, napríklad ubytovanie, podávanie jedál v reštauráciách či vstupné na športové podujatia a do fitness centier.