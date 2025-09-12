Zvýšenie DPH na potraviny: Slovenské rodiny aj slabší zasiahnutí, varuje SZZV po vládnom rozhodnutí

Avizované zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny bude mať zásadný vplyv na slovenské domácnosti. Uviedli to predstavitelia Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV), ktorí odovzdali otvorený list predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) ako reakciu na konsolidačné opatrenia, ktoré 9. septembra predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„Z návrhu konsolidačného balíka, ktorý bol schválený 10. septembra vládou SR, dnes presne vieme identifikovať, že označenie návrhu na zvýšenie dane z pridanej hodnoty ako nástroj zdaňovania negatívnych externalít, je zavádzajúce. Návrh reálne postihne skupiny sociálne slabších, mladých rodín, osôb so zdravotnými znevýhodneniami ako aj ľudí s ambíciou zdravého životného štýlu,“ uviedol Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ združenia.
Predstavitelia SZZV v otvorenom liste okrem iného upozornili, že návrh konsolidácie nevznikal v dialógu aj s výrobcami. „Žiaľ, nestalo sa to, a už v najbližších dňoch celý konsolidačný balík má byť prijatý v skrátenom legislatívnom konaní,“ podčiarkli.
Zvyšovanie DPH na vybrané potraviny sa podľa SZZV dotkne každého. „Podľa našich analýz postihne približne tretinu výrobkov z balených potravín. No najviac postihne sociálne slabších, rodiny s deťmi, ako aj ľudí s intoleranciami. Zo štatistík Eurostatu dnes vieme, že na Slovensku je najviac občanov ohrozených chudobou a zvyšovanie cien potravín prostredníctvom zvyšovania DPH sa najviac dotkne tých, ktorí majú najhlbšie do vrecka,“ dodalo SZZV v liste adresovanom predsedovi parlamentu.