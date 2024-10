Zvýšenie daní pre najbohatších vo Francúzsku sa dotkne menej ako 1 % domácností

Foto: freepik.com/freepik

Plány Francúzska na novú daň z bohatstva, ktorá má pomôcť znížiť rozpočtový deficit, sa dotknú menej ako jedného % domácností. Vyhlásil to vo štvrtok minister pre rozpočet Laurent Saint-Martin.

„Naozaj hovoríme o tých najbohatších medzi najbohatšími,“ povedal Saint-Martin pre France 2 TV s tým, že dani z bohatstva budú pravdepodobne podliehať len jedinci s príjmom od 500.000 eur ročne. To by malo celkovo ovplyvniť len 0,3 % francúzskych domácností, keďže cieľom vlády je chrániť nižšie príjmové skupiny a strednú triedu.Saint-Martin vo štvrtok potvrdil tiež mimoriadne dane aj pre najväčšie spoločnosti v krajine, keďže Francúzsko plánuje na budúci rok ušetriť 60 miliárd eur.„Ozdravenie verejných financií bude musieť byť záležitosťou každého,“ povedal pre France 2 TV.

Dodal, že súčasné vládne rozpočtové prognózy sú založené na miere inflácie na úrovni 1,8 % v roku 2025.Premiér Michel Barnier tento týždeň povedal, že zníži rozpočtový deficit na päť % hrubého domáceho produktu (HDP) do konca roka 2025. Upozornil zároveň, že bude musieť posunúť cieľový dátum pre stlačenie deficitu pod povolený limit v Európskej únii, ktorým sú tri % HDP, na rok 2029 z roku 2027.Rozpočtový deficit Francúzska má v tomto roku dosiahnuť 6,1 % HDP.

Vo francúzskych médiách sa objavili tiež špekulácie, že vláda zvažuje aj zdanenie leteckej dopravy. Spoločnosti z tohto odvetvia však varujú, že to bude mať katastrofálne dôsledky.A4E a ACI, priemyselné skupiny zastupujúce európske letecké spoločnosti a letiská, vyzvali francúzsku vládu, aby tieto plány prehodnotila. Upozornili ju, že akékoľvek zvýšenie daní ohrozí investície do snahy o dekarbonizáciu.

„Zvyšovanie daní pre letectvo je ukážkou krátkodobého myslenia v politike. Ak by sa tento nový plán potvrdil, neúmyselne by oslabil konkurencieschopnosť francúzskeho letectva, penalizoval by občanov a v konečnom dôsledku by znížil ekonomický prínos tohto odvetvia,“ uviedol generálny riaditeľ ACI Europe Olivier Jankovec.