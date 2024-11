Zrušením ďalších sviatkov by ľudia odpracovali viac hodín za menej peňazí

Foto: TASR

Zrušením ďalších dní pracovného pokoja by ľudia odpracovali viac hodín, avšak za menej peňazí. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ). Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) predložil do parlamentu návrh na zrušenie sviatkov 6. januára a 1. mája, pričom predpokladá, že zvýšenie počtu pracovných dní by mohlo viesť k zlepšeniu ekonomickej situácie zamestnancov. Zrušenie sviatkov však nie je podľa KOZ riešením na rast miezd.

„Historicky je dokázané, že zvýšenie počtu pracovných hodín za cenu odopretia pracovného pokoja nijako nezaručuje zvýšenie miezd, ale, naopak, môže spôsobiť presne opačný efekt, a to nárast pracovného zaťaženia a pokles reálnych príjmov zamestnancov,“ uviedla KOZ.Doplnila, že podľa Viskupiča by malo zrušenie sviatkov podporiť podnikateľské prostredie a zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska, čo by malo viesť aj k rastu miezd. Ďalej argumentoval, že tieto sviatky znehodnocujú oddychový aspekt iných dní pracovného pokoja, keďže sú krátko po sebe alebo tesne pred víkendom, čo podľa neho môže znižovať efektívnosť pracovného týždňa.

KOZ spresnila, že pracovná sila na Slovensku už v súčasnosti pracuje v podmienkach, ktoré jej neumožňujú dostatočný oddych, a zrušenie týchto sviatkov by tlak ešte zvýšilo. Ak by sa tieto sviatky zrušili, tak zamestnanci by podľa nej museli tráviť viac času v práci, avšak bez adekvátneho finančného ohodnotenia, ktoré so sebou prináša práca počas sviatkov. Konfederácia zdôraznila, že zvýšením počtu odpracovaných hodín by priemerná mzda ostala rovnaká alebo by dokonca klesla, a to v prípade straty príplatkov za sviatky.

Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio

„Slovensko by sa malo inšpirovať krajinami, ktoré dokázali zvyšovať mzdy a produktivitu bez zvyšovania počtu odpracovaných hodín. Investícia do vzdelávania, školenia zamestnancov a modernizácie pracovných postupov má oveľa väčší potenciál zlepšiť konkurencieschopnosť Slovenska než zvyšovanie počtu pracovných dní na úkor sviatkov a odpočinku,“ uzavrela KOZ.