Zrušenie trinásteho dôchodku či podpory hypoték: Analytici INESS vyzývajú vládu k úsporám!

Po dvoch konsolidáciách súčasnej vlády, ktoré nedokázali adekvátne znížiť deficit, prichádza doposiaľ utajená tretia konsolidácia v avizovanom objeme 2 miliardy eur. Ako ďalej upozorňujú analytici Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS, predchádzajúce konsolidácie boli postavené primárne na zvyšovaní daní, poplatkov, až po zavedenie nových daní. Vládu preto vyzývajú k úsporným opatreniam.
Problémom rozpočtu štátu nie je podľa INESS nedostatok príjmov. Okrem zvyšovania daní pomohla štátnej kase aj rekordne nízka miera nezamestnanosti. Vyšší počet daňovníkov tak platí vyššie dane a odvody. Kým v predkrízových rokoch 2015 – 2019 dosahovali príjmy štátu z daní a odvodov v priemere 33,5 % HDP, v roku 2025 to má byť už 36,7 % HDP.
„Skutočný problém je nekontrolovaný rast výdavkov, ktoré v predkrízovom období dosahovali 41,6 % a v tomto roku to má byť 48,5 % HDP. Dokonca aj v roku 2025 vláda prijala nové výdavky v objeme 1,5 % HDP, čo je viac ako 2 miliardy eur. Sociálne balíčky predbehli bohatstvo vytvorené slovenskou ekonomikou, podielom výdavkov sme už dobehli aj nepomerne bohatšie Dánsko,“ upozorňujú analytici.
Ak vláda v nasledujúcom konsolidačnom balíku neprijme dostatočné opatrenia na výdavkovej strane rozpočtu, budeme podľa analytikov pokračovať v plytvaní a neefektivite. Občania Slovenska to pocítia v pomalšom ekonomickom raste, pomalšom raste miezd a teda pomalšom náraste prosperity.
Vláda mala pritom podľa INESS aj tento rok príležitosť sústrediť konsolidačné úsilie na znižovanie výdavkov, a to dvomi spôsobmi. Za prvé komplexnými auditmi, ktorými by sa dala udržateľne znížiť zamestnanosť vo verejnom sektore, ak by sa odstránili nepotrebné a nadbytočné úkony vo verejnej správe. Za druhé, a predovšetkým, uplatňovaním adresnosti (obmedzením plytvania) bez dosahu na sociálny štandard zraniteľných skupín. „O adresnej energopomoci sa hovorí tri roky, prijala sa legislatíva na zbieranie dát, a aj napriek tomu plánuje vláda dotovať energie 90 % obyvateľstva,“ upozorňuje inštitút.
Analytici pritom ponúkajú aj riešenia. Pripravili zoznam opatrení, ktoré by znamenali zníženie výdavkov o potrebné dve miliardy eur.
Súhlasíte s návrhmi na škrty od analytikov INESS?
„Predložené opatrenia sú len výsekom možných opatrení na konsolidáciu štátneho rozpočtu. Ak by sa vláda inšpirovala, vyhli by sme sa škodlivým nápadom ako napríklad zníženie príspevku do 2. piliera, či novým sektorovým daniam. Banky budú tento rok platiť štátu 42 % zo zisku. Aj to sa zjavne politikom zdá málo. Taktiež diskutované zdaňovanie reťazcov je absurdná daň z neschopnosti štátu šetriť, ktorú nakoniec zaplatia spotrebitelia,“ dodáva INESS.
Slovenskú ekonomiku už podľa analytikov dlhšie obchádzajú významné zahraničné investície. Vplyvom zvyšovania daní významná časť slovenských firiem presúva sídlo do zahraničia. Nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia, navyše v čase vysokých cien energií, brzdí tiež domáce investície. Prioritou vlády by mal byť podľa INESS hospodársky rast, lebo len ten je garanciou zvyšovania blahobytu všetkých Slovákov a Sloveniek. „Zvyšovanie daní tento rast dusí, čo vidíme na aktuálnom poklese odhadu ekonomického rastu. Nastal čas priznať si, že sociálny štandard, ktorý sa riadi heslom „dávky patria všetkým bez ohľadu na príjem“, je hlavnou príčinou vysokých deficitov. Deficity pritom dosahujú dramatické hodnoty,“ uvádza INESS.