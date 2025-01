Zopakuje druhý pilier rekordný rok? Pozrite si, čo môžu sporitelia očakávať!

Foto: freepik.com/drobotdean

Sporitelia v druhom pilieri sa môžu tešiť z rekordných výsledkov v minulom roku. Správcovia úspor zhodnotili ich majetok o zhruba 2,4 miliardy eur, pričom o rast dôchodkových úspor sa zaslúžili najmä výkonnosti indexových fondov. Tie prekročili aj 20-percentnú hranicu. Bude sa takýto vývoj opakovať aj v roku 2025?

V roku 2024 hnali akciové trhy nahor viaceré faktory, predovšetkým to bolo znižovanie úrokových sadzieb, pokles inflácie vo vyspelých krajinách sveta či doslova šialenstvo okolo umelej inteligencie na začiatku roka. Ako dodáva predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Miroslav Kotov, v závere roka zvolenie nového amerického prezidenta posunulo akciové trhy ešte na nové maximá.

Bude však takýto vývoj pokračovať aj v roku 2025? „Bol by som veľmi prekvapený, keby sme takéto výkonnosti videli tretí rok po sebe,“ hovorí Miroslav Kotov. Dlhodobý priemer zhodnotenia na akciových trhoch sa podľa jeho slov hýbe okolo 8-10 percent, čiže keď teraz máme za sebou dva takéto výnimočne silné roky, očakávať, že budú ďalšie roky tiež takéto silné, je pomerne odvážne.

Minulé výnosy sa nemusia zopakovať

„Skôr si myslím, že keď nedôjde k nejakým korekciám, tak tie výkonnosti budú nižšie, pretože naozaj nemôžme očakávať, že akciové fondy budú dosahovať pravidelne, každoročne 20-percentné zhodnotenie. To proste nejde,“ uviedol predseda asociácie správcov penzijných úspor pre web oPeniazoch.sk.

Dôležité pritom je aj to, aké témy budú hýbať finančným svetom v tomto roku. Podľa šéfa ADSS môžeme vnímať pomerne silné geopolitické napätie, takže aj to môže vplývať, ale práve tou negatívnou stránkou na akciové trhy. „Naozaj neočakávajme výrazné zhodnotenie také, aké v roku 2024, alebo je to málo pravdepodobné, ale dôchodkové sporenie je beh na dlhé trate a tam je dôležitý priemer,“ upozorňuje Miroslav Kotov.

V druhom pilieri totiž podľa jeho slov nie je dobré pozerať sa na krátke obdobie mesiaca, dvoch, troch alebo roka. Je to naozaj beh na dlhé trate a aj napríklad presun sporiteľov sa nerobil preto, aby sme si po roku povedali, či bol dobrý alebo zlý, ale preto, aby v 20 či 30-ročnom horizonte sporitelia dosiahli výnosy, ktoré sú vyššie ako v konzervatívnych fondoch.

Odolá druhý pilier ďalšej konsolidácii?

Jedným z rozhodujúcich faktorov pre budúce výnosy sporiteľov bude aj ďalšie nastavenie dôchodkového systému na Slovensku. Práve v spomínanom minulom rekordnom roku sa totiž súčasná vláda Roberta Fica rozhodla znížiť odvody sporiteľov do druhého piliera z 5,5 percenta hrubej mzdy na 4 percentá.

Predseda asociácie správcov dôchodkových úspor v tejto súvislosti hovorí, že ich mrzí zníženie príspevkov od januára 2024, pretože to silné zhodnotenie, ktoré sme videli na finančných trhoch v minulom roku, by zasiahlo všetky príspevky a bolo by to ešte pozitívnejšie pre sporiteľov.

„Verím, že druhý pilier sa teší pomerne silnej dôvere sporiteľov na Slovensku a už je etablovaný. Nevnímame otázky typu, že či by mal alebo nemal existovať. Otázka je už, aký robustný by mal byť,“ dodáva Kotov.

Štát s takou zlou demografiou, ako má Slovensko, by mal podľa jeho slov dvojpilierový systém čím ďalej tým viac posilňovať. „Tlak na priebežný pilier by mal byť v budúcnosti čo najnižší. Verím, že budúcnosť bude dobrá a príspevky by sa mali paradoxne zvyšovať, nie znižovať,“ uzatvára predseda ADSS.