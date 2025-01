Znižovanie regionálnych rozdielov na Slovensku podľa odborníkov obmedzuje silná centralizácia

Foto: freepik.com/wirestock, Racool_studio, oPeniazoch.sk

Rozdiely medzi regiónmi na Slovensku sa napriek cieľom Európskej únie nepodarilo od začiatku členstva SR v Únii dorovnať. Jednou z hlavných príčin je centralizácia moci a nedôvera štátu voči samosprávam. Rozhodnutia sú prijímané na najvyššej úrovni a kompetencie regiónov sú značne obmedzené. Na problematiku a neefektívnosť systému upozornili odborníci počas piatkovej diskusie o regionálnych rozdieloch na Slovensku.

„Prevláda naďalej snaha riešiť všetky problémy z centra. Je evidentné, že spôsob, akým to riešime, tie intervenčné nástroje, sú neúčinné. Ak by boli účinné, tak tá situácia by po dvadsiatich rokoch nemohla byť tam, kde je,“ povedala výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska (ÚMS) Jana Červenáková. „Nevyhnutným krokom je vrátiť sa k reforme verejné správy, posilniť kompetenciu samospráv a posilniť v regiónoch centrá rastu,“ doplnila. Zníženie závislosti samosprávy od rozhodnutí centrálnej vlády považuje za kľúčové.

Reformu určenia prioritných okresov, ktorú predstavilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, nepovažuje Červenáková za reálne riešenie problému rozvoja regiónov. Nová legislatíva má nahradiť doterajší zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, pričom podľa viceprezidentky ÚMS dôjde len k premenovaniu daných okresov a zmene názvu legislatívy, čo nerieši skutočný problém. Štátni predstavitelia by podľa nej mali prijať novú filozofiu spojenú s rozšírením kompetencií regiónov.

Pozornosť upriamila taktiež na nízke objemy rozvojového kapitálu priradeného jednotlivým okresom. Na úrovni štátu chýba podľa Červenákovej kontinuita v rámci ministerstiev a taktiež koordinácia medzi jednotlivými rezortami, čo ďalej znemožňuje znižovanie regionálnych rozdielov na Slovensku.Využívanie eurofondov na zmierňovanie regionálnych rozdielov v SR vníma negatívne aj Anton Marcinčin, riaditeľ iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! Svoju kritiku ilustroval najmä na príklade chýbajúcej infraštruktúry a odpadového hospodárstva. „Neudržali sme existujúcu infraštruktúru. Rozpadávajú sa nám mosty, cesty, verejné budovy, nemocnice a tak ďalej,“ povedal. Riaditeľ iniciatívy v rámci diskusie taktiež upozornil na neefektívne fungovanie rezortu regionálneho rozvoja.