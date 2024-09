Známy európsky politik to povedal natvrdo: Toto musíme urobiť, aby EÚ prežila!

Foto: freepik.com/natanaelginting

Je Európska únia schopná prežiť alebo sa blíži jej zánik? Bývalý guvernér Európskej centrálnej banky (ECB) a taliansky expremiér Mario Draghi vystúpil pred pár dňami v Európskom parlamente, kde načrtol, ako to vyzerá s budúcnosťou EÚ. A nie je to teda vôbec ružové.

Mario Draghi v úvode svojho prejavu povedal, že Európa čelí svetu, ktorý prechádza dramatickými zmenami. Spomaľuje sa svetový obchod, triešti sa geopolitika a zrýchľujú sa technologické zmeny. Práve Európa je zo všetkých hlavných politík najviac vystavená týmto posunom.

Európa je podľa jeho slov najviac otvorená. Náš pomer obchodu k HDP presahuje 50 percent, v porovnaní s 37 percentami v Číne a 27 percentami v USA. Taktiež sme najviac závislí, pretože sa spoliehame na niekoľkých dodávateľov pre kľúčové suroviny. Dovážame viac ako 80 percent digitálnej technológie a máme tiež najvyššie ceny energií, ktoré sú často dva až trikrát vyššie ako v USA a v Číne.

„Moja obava nie je, že sa náhle ocitneme chudobní a podriadení ostatným. Stále máme v Európe mnoho silných stránok. Obávam sa však, že časom budeme nevyhnutne menej prosperujúci, menej rovní, menej bezpeční a v dôsledku toho menej slobodní vyberať si svoj osud,“ uviedol Draghi v úvode prejavu.

Európska únia podľa neho existuje preto, aby zabezpečila, že základné hodnoty Európy – demokracia, sloboda, mier, rovnosť a prosperita v udržateľnom prostredí – budú vždy zachované. „Ak Európa už nebude schopná dodávať tieto hodnoty pre svojich ľudí, stratí svoj dôvod na existenciu,“ obáva sa.

Európska únia sa musí zmeniť

Draghi vo svojom prejave hovoril nielen o konkurencieschopnosti, ale aj o výzvach, ktorým Európa čelí. Načrtol stratégiu, ako by Európa mohla zmeniť kurz, ako by si mala určiť priority a aké riešenia by mala ponúknuť. Jeho správa identifikuje tri hlavné oblasti, na ktoré by sme sa mali sústrediť.

Na archívnej snímke z 20. júla 2022 vtedajší taliansky premiér Mario Draghi. Foto: TASR/AP

1. Uzavretie inovačnej medzery s USA a Čínou

Spoločnosti EÚ v roku 2021 investovali o približne 270 miliárd eur menej do výskumu a vývoja ako ich americké náprotivky. Neexistuje žiadna európska spoločnosť s trhovou kapitalizáciou nad 100 miliárd eur, ktorá by bola založená v posledných päťdesiatich rokoch. V tom istom období vzniklo v USA šesť spoločností, ktorých hodnota presahuje 1 bilión eur.

V dôsledku toho mnoho európskych podnikateľov uprednostňuje financovanie od amerických kapitálových fondov a rozširovanie na americkom trhu. Medzi rokmi 2008 a 2021 presídlilo do zahraničia takmer 30 percent startupov založených v Európe, ktorých hodnota presiahla 1 miliardu dolárov. Je to obrovská strata pre našu ekonomiku v oblasti pracovných miest a odlivu mozgov.

Inovačná medzera je príčinou spomaľovania rastu produktivity v Európe v porovnaní s USA. Musíme teda priniesť inovácie späť do Európy. Draghi navrhuje napríklad tieto kroky:

uľahčiť výskumníkom komercionalizovať ich nápady,

povzbudiť inovatívne startupy, aby rástli v Európe a odstrániť regulačné prekážky,

vytvoriť nový celoeurópsky právny štatút, ktorý by poskytol spoločnostiam jednotnú digitálnu identitu platnú v celej EÚ,

upraviť spôsob, akým sa v Európe míňajú verejné prostriedky na inovácie,

integrovať nové technológie (ako AI) do priemyselného sektora.

2. Dekarbonizácia a konkurencieschopnosť

Ak nebudeme naše politiky koordinovať, podľa Maria existuje riziko, že dekarbonizácia môže byť v rozpore s konkurencieschopnosťou – a nakoniec môže byť oneskorená alebo dokonca odmietnutá. Prvou prioritou je podľa neho zníženie cien energií.

Zároveň navrhuje pokračovať v inštalácii čistej energie technologicky neutrálnym spôsobom. Tento prístup by mal zahŕňať obnoviteľné zdroje, jadrovú energiu, vodík, bioenergiu a zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka. Do roku 2040 môžeme prísť až o desaťkrát viac obnoviteľnej energie, než koľko dnes strácame v dôsledku obmedzení siete.

Európska únia je svetovým lídrom v čistých technológiách, ako sú veterné turbíny, elektrolyzéry a nízkouhlíkové palivá. Je tiež silná v zelených inováciách. Viac ako pätina čistej a udržateľnej technológie na svete sa vyvíja tu. Napriek tomu nie je zaručené, že túto príležitosť využijeme. Dôvodom je čínska konkurencia. Do roku 2030 sa očakáva, že ročná výrobná kapacita Číny pre solárne panely bude dvojnásobkom globálneho dopytu a pre batériové články bude minimálne pokrývať globálny dopyt.

3. Zvýšenie bezpečnosti a zníženie závislostí

Mier je prvým a najdôležitejším cieľom Európy, doma aj v zahraničí. Bezpečnostné hrozby ale rastú a je potrebné sa na ne pripraviť. Aby Európa zostala slobodná, musíme byť podľa Dragha viac nezávislí. Musíme mať bezpečnejšie dodávateľské reťazce pre kritické suroviny a technológie. Musíme zvýšiť výrobnú kapacitu doma v strategických sektoroch. A musíme rozšíriť našu priemyselnú kapacitu v oblasti obrany a vesmíru.

Zabezpečenie kritických surovín ale bude znamenať diverzifikáciu od krajín, ktoré boli v minulosti najlacnejšími dodávateľmi vo svete. Správa odporúča:

vypracovať skutočnú „zahraničnú hospodársku politiku EÚ“,

koordinovať preferenčné obchodné dohody a priame investície s krajinami bohatými na zdroje,

budovať zásoby v niekoľkých kľúčových oblastiach,

vytvárať priemyselné partnerstvá na zabezpečenie dodávateľského reťazca kľúčových technológií,

zvýšiť agregáciu dopytu medzi skupinami členských štátov,

zvýšiť podiel spoločného obstarávania obranného vybavenia a spoločných výdavkov na výskum a vývoj.

„Táto správa vyšla v ťažkom období pre náš kontinent. V mnohých kľúčových otázkach sa rozchádzame v názore na to, čo robiť. Nespokojnosť panuje vo veľkej časti Európy, pokiaľ ide o smer, ktorým sa uberáme. A je tu značné znepokojenie ohľadom budúcnosti. Európa stojí pred voľbou medzi paralýzou, odchodom alebo integráciou,“ dodal Mario Draghi na záver.