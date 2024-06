Známeho miliardára obvinili zo sexuálnych útokov: Tie mali trvať viac ako 40 rokov!

Foto: TASR/AP

Viac ako štyri desaťročia mali trvať sexuálne napadnutia a útoky, za ktoré bol miliardár Frank Stronach teraz obvinený. On svoju vinu popiera, no polícia hľadá obete, ktoré by poskytli viac informácií.

Niekdajší rakúsko-kanadský miliardár čelí vážnym obvineniam. Dnes už 91-ročný Frank Stronach, zakladateľ spoločnosti Magna International, ktorá vyrába súčiastky do automobilov, je obvinený z viacerých sexuálnych útokov. Aktivity medzinárodnej spoločnosti Magna siahajú aj na Slovensko. Svoje závody prevádzkuje v Bratislave, Novom Meste nad Váhom či v priemyselnom parku Kechnec.

Ako uvádza The Guardian, Stronach bol pred pár dňami zatknutý v súvislosti s obvineniami v piatich bodoch vrátane znásilnenia, nemravného útoku na ženu, sexuálneho napadnutia a násilného uväznenia. Kanadské úrady ho obvinili zo sexuálnych útokov z 80. rokov minulého storočia. Tie mali trvať až do roku 2023.

Advokát Brian Greenspan, ktorý Stronacha zastupuje, uviedol, že kategoricky odmieta obvinenia z nevhodného správania a teší sa na príležitosť plne reagovať na obvinenia, uvádza Forbes.

Obetí má byť viac ako jedna

Policajt Tyler Bell z regionálnej polície Peel uviedol, že údajných obetí bolo viac, ale odmietol povedať, koľko. Štátne orgány preto vyzývajú verejnosť, aby sa prihlásili ďalšie obete, prípadne ľudia a svedkovia, ktorí majú nejaké informácie.

Vo vyhlásení sa uvádza, že Stronach bol podmienečne prepustený a neskôr sa dostaví na súd v Bramptone v provincii Ontario.

Kto je bývalý miliardár Frank Stronach?

Frank Stronach vyrastal v Rakúsku, no v polovici 50. rokoch minulého storočia sa presťahoval do Kanady, kde založil spoločnosť Magna International, ktorá vyrába automobilové súčiastky a ktorú viedol viac ako päť desaťročí. Neskôr sa vrátil do Rakúska, kde sa venoval politike, no následne opäť odišiel do Kanady.

V roku 2018 zažaloval svoju dcéru Belindu a žiadal od nej odškodné vo výške 500 miliónov dolárov, pričom tvrdil, že zle riadila spoločnosť Stronach Group, ktorá sa zaoberala hazardnými hrami a dostihmi a ktorú vlastnila rodina. Belinda obvinenia poprela a žaloba bola v auguste 2020 urovnaná, pričom Frank sa s Belindou rozdelil o spoločnosť.

Stronach sa dlhé roky prezentoval ako miliardár. Forbes naposledy odhadoval jeho hodnotu v marci 2018 na približne 1,5 miliardy dolárov. Odvtedy však zo zoznamu miliardárov Forbesu vypadol.