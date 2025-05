Zmení sa kritizovaná transakčná daň? Premiér Fico stanovil jasnú podmienku!

Premiér Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Transakčná daň má významnú úlohu v aktuálnej konsolidácii verejných financií a o jej výraznejších zmenách je možné diskutovať iba za predpokladu, že koaliční partneri prinesú návrhy na nahradenie výpadku z jej príjmov. Na tlačovej konferencii to v nedeľu povedal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý pripomenul svojim koaličným parterom, že daň odobrili na koaličnej rade a vládni poslanci ju schválili aj v Národnej rade SR.

„Najhoršia politická smrť je vydesením a poplašením,“ reagoval premiér na dodatočné návrhy niektorých predstaviteľov vládnych strán na zmeny v transakčnej dani. „Sme v polovičke vládnutia a my máme záujem dotiahnuť túto vládnu koalíciu do roku 2027. Ja budem trpezlivý, ale pokiaľ ide o dohody, ktoré budú urobené na koaličnej rade, budem dôsledne žiadať o ich dodržiavanie,“ dodal Fico.

Drobné úpravy v dani by sa podľa neho mohli týkať niektorých technických problémov. Na nedávnom stretnutí s podnikateľmi z Republikovej únie zamestnávateľov premiér pritom ešte zmeny v transakčnej dani pripúšťal.

Premiér avizoval, že v súvislosti s prípravou konsolidácie financií na rok 2026 by sa mala stretnúť dvakrát alebo trikrát koaličná rada. V tomto týždni minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) avizoval, že bude potrebné zníženie výdavkov alebo navýšenie príjmov o ďalších približne 1,7 miliardy eur. To, o aké opatrenia by mohlo ísť, však zatiaľ nespresnil.

Najdôležitejšou témou pre Slovensko je podľa premiéra v súčasnosti, ako sa vyrovná naša ekonomika, najmä automobilový priemysel, s rizikami obchodnej vojny medzi EÚ, USA a Čínou. Premiér sa preto v pondelok (5. 5.) plánuje stretnúť so zástupcami automobiliek vyrábajúcich na Slovensku. Súčasťou týchto rokovaní však podľa neho nemá byť transakčná daň, ale postup Slovenska na Európskej rade pri riešení podpory automobilového priemyslu. Jedným z riešení by podľa neho mohlo byť zavedenie celoeurópskeho šrotovného na staršie vozidlá.