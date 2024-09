Zlatu hrá do kariet takmer všetko: Vyženie ho znižovanie sadzieb na nové rekordy?

Foto: freepik.com/wirestock

Zlatu hrá momentálne do kariet takmer všetko a analytici predpovedajú jeho ďalšie zhodnocovanie. Máte ho vo svojom portfóliu aj vy?

Zlatu sa tento rok mimoriadne darí. Napriek klesajúcej inflácii po celom svete dosahuje jeho cena na burzách historické maximá. Podľa analytikov z investičnej banky Goldman Sachs má pozitívny trend pre drahý kov pokračovať aj naďalej. Dobré vyhliadky ešte viac zvýraznilo prekvapivo veľké zníženie sadzieb americkej centrálnej banky Fed, ktorá namiesto očakávaného štvrť percentného zníženia osekala sadzby o pol percenta na rozpätie 4,75 až 5,0 percent.

Ligotavý optimizmus

Zlato sa dnes obchoduje na úrovni okolo 2600 dolárov za uncu a trhá historické rekordy. Iba tento rok vyrástlo o viac ako 20 percent a podľa odhadov trhu by malo rásť aj naďalej. Začiatkom budúceho roka analytici predpovedajú jeho cenu na úrovni 2700 USD. „Jeho rast je podporený najmä poklesom úrokových sadzieb a nákupmi centrálnych bánk rozvojových krajín,“ hovoria Samantha Dart a Lina Thomas z investičnej banky Goldman Sachs.

Podobne to vidí aj Tom Stevenson z Fidelity International. „Zlato dosiahlo nové maximum, keď investori aktuálnu situáciu interpretovali ako nový cyklus likvidity, uvoľňovania menovej politiky a podpornej fiškálnej politiky.“ Aj podľa tohto dôchodkového správcu má trend smerovať naďalej na sever.

Obrat v monetárnej politike kľúčových centrálnych bánk pritom už nastal. Nedávno začala s cyklom znižovania úrokových sadzieb naša Európska centrálna banka, ku ktorej sa neskôr pridal aj americký Fed. Ten trhy prekvapil mamutím znížením sadzieb na svojom septembrovom mítingu.

Pozitívny vplyv uvoľňovania monetárnej politiky predpovedajú aj v Goldman Sachs. „Vyššie úrokové sadzby spôsobujú, že zlato, ktoré neponúka výnos, je pre investorov menej atraktívne. Zníženie sadzieb zo strany Fedu pravdepodobne privedie západných investorov späť na trh zlata po tom, čo do značnej miery chýbali počas prudkého oživenia kovu za posledné dva roky,“ uviedli analytici.

Vojna, clá či dlhy sú pre zlato vetrom do plachiet

Okrem znižovania úrokov zlatu prajú aj politické faktory. Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 centrálne banky nakupujú zlato rýchlym tempom, zhruba trojnásobným ako predtým. A štáty v nákupoch zatiaľ stále nepoľavujú. Nahor tak ťahá cenu žltého kovu aj vyšší dopyt inštitucionálnych investorov. Medzi hlavnými kupujúcimi sú tradične Čína, ktorú dopĺňajú krajiny ako Turecko a India či susedné Poľsko s Českou republikou.

Zlato netvorí zisk, nevypláca dividendu ako akcie ani nemá kupón ako dlhopisy. Investori sa k nemu obracajú najmä vtedy, keď tradičné aktíva zarábajú menej. Vtedy sa zlato aj napriek svojej neproduktivite stáva zaujímavým. Ľudia ho štandardne nakupujú ako bezpečný prístav, kam zaparkovať svoje peniaze počas nepokojných čias. Tie sú na obzore aj dnes.

Čoraz pravdepodobnejším sa zdá uvalenie ciel na dovoz z Číny zo strany Spojených štátov aj Európskej únie. Hovorí sa najmä o autách, zoznam sankcionovaných tovarov však nakoniec môže byť oveľa širší. V prípade, že USA uvalia na Čínu podobné sankcie ako v roku 2021, ceny zlata majú potenciál vyrásť o ďalších 15 percent oproti základnému scenáru.

Už zopár rokov sa hovorí o vysokom dlhu najväčšej ekonomiky sveta. Spojené štáty napriek tomu naďalej tvoria vysoké deficity verejných financií. Ak by sa obavy naplnili, a USA by sa dostali do problémov so zdvihnutím rozpočtového stropu či s vyplácaním svojich záväzkov, ceny zlata by mali podľa analytikov potenciál rásť dvojciferných tempom.