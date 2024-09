Zlato v piatok kleslo, ale za celý týždeň pokračovalo v raste

Foto: unsplash.com/Jingming Pan

Zlato na konci uplynulého týždňa prerušilo sedemdňovú víťaznú sériu a v piatok (27. 9.) uzavrelo s výraznou stratou. Hlavným dôvodom bolo vyberanie ziskov. Za celý uplynulý týždeň si však mierne polepšilo, má za sebou tretí týždenný nárast a smeruje k tomu, že zaznamená najlepší kvartál za osem rokov.

Pokles žltého kovu v piatok obmedzilo mierne oživenie dolára. Dolárový index totiž najprv padol na 100,16 bodu a neskôr sa zotavil na 100,43 bodu, čím znížil svoju stratu na približne 0,1 %.

Októbrový kontrakt na zlato sa v piatok znížil o 26,10 USD alebo 0,98 % na 2644,30 USD (2369,87 eur) za uncu (31,1 g). Za celý týždeň si však zlato pripísalo 0,84 %.

Spotová cena zlata v piatok klesla o 0,53 % na 2658,24 USD za uncu po tom, ako sa štyri dni po sebe dostala na nové historické maximá. Vo štvrtok (26. 9.) stúpla až na 2685,42 USD za uncu.

Zlato je zabezpečením proti geopolitickej a ekonomickej neistote

Zlato je tradične zabezpečením proti geopolitickej a ekonomickej neistote. V tomto štvrťroku si zatiaľ pripísalo takmer 14 %, čo je jeho najlepší výkon od 1. kvartálu 2016. Od začiatku roka si už pripísalo 29 %, čo je najviac za uplynulých 14 rokov.

Ceny zlata v poslednom čase podporili predovšetkým očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky po znížení sadzieb o pol percentuálneho bodu v septembri. Niektoré banky počítajú s tým, že zlato bude pokračovať v raste a jeho cena by sa ešte v tomto roku mohla dostať až na 3000 USD za uncu.

Nárast na 3000 dolárov za uncu je vraj v tomto roku celkom možný

„Nárast na 3000 USD za uncu je v tomto roku celkom možný. Je tu veľa vecí, ktoré by mohli ho mohli podporiť,“ uviedol hlavný trhový stratég spoločnosti Blue Line Futures Phillip Streible.

„Mohli by zlyhať mierové rokovania na Blízkom východe, situácia na trhu práce v by sa mohla ďalej zhoršovať, Fed by mohol znížiť sadzby o ďalších 50 bázických bodov a Čína by mohla prijať ďalšie stimuly.“ vymenoval Streible faktory, ktoré môžu podporiť ceny zlata.

Októbrový kontrakt na striebro v piatok klesol o 0,522 USD alebo 1,6 % na 31,519 USD za uncu. Za celý týždeň si striebro polepšilo približne o 1 %.