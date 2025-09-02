Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej

Investovať do zlata sa minimálne v poslednom roku poriadne vyplatilo. Cena populárneho vzácneho kovu totiž za posledných dvanásť mesiacov vystrelila o viac ako 40 percent nahor. Zlatu praje globálna neistota na finančných trhoch, ale aj ďalšie faktory. Jeden z nich pritom v utorok poslal žltý kov na ďalšie historické maximum.
Cena za trójsku uncu zlata v utorok prekonala 3500 amerických dolárov. Tento drahý kov tak opäť prepisoval historické maximá. Podľa údajov webu investing.com pritom jeho cena za posledný rok stúpla o viac ako 40 percent. Darí sa aj striebru, ktoré láme 14-ročné rekordy. Čo je za tým?
Aktuálne zdražovanie drahých kovov na komoditnom trhu spôsobilo najmä očakávané uvoľnenie menovej politiky v Spojených štátoch, kde sa na septembrovom zasadnutí takmer s istotou schyľuje k prvému zníženiu úrokových sadzieb za tento rok.
„Zlato ani striebro nevyplácajú úrok ani dividendu, takže keď sú úrokové sadzby vysoké, investori dávajú prednosť dlhopisom alebo rôznym druhom vkladov, ktoré im prinášajú výnos. Ak ale sadzby klesajú, tieto alternatívy prestávajú byť atraktívne a držba drahých kovov je v porovnaní s nimi výhodnejšia,“ vysvetľuje analytik investičnej platformy XTB Matej Bajzík. Ako dodáva, nižšie sadzby tiež oslabujú americký dolár a keď je dolár slabší, zlato aj striebro sú lacnejšie pre investorov a tak stúpa dopyt a cena rastie.
Svoju úlohu však tak ako v predchádzajúcich mesiacoch pri cenách zlata či striebra zohráva naďalej aj pretrvávajúca ekonomická neistota. „Ďalšou príčinou je vysoký dopyt, drahé kovy a to najmä zlato a aj striebro sú považované za bezpečný prístav v časoch ekonomickej neistoty. Centrálne banky a štátne fondy po celom svete pokračujú vo výrazných nákupoch zlata a striebra za cieľom diverzifikovať svoje devízové rezervy a snaha znížiť závislosť od amerického dolára,“ konštatuje analytik XTB.
Trhové prostredie tak zlatu vyslovene praje. Jeho cena môže podľa Bajzíka naďalej rásť a môže sa čoskoro vyšplhať až k hranici 4000 amerických dolárov za uncu. „Pokiaľ by prišli nejaké ďalšie neistoty zo sveta alebo prudšie zníženie sadzieb v USA ako sa očakávalo, pošle to zlato rozhodne na ešte vyššie úrovne,“ tvrdí.
Podobný trend môžeme vidieť aj pri striebre. Pri aktuálnej neistej situácii je tak podľa Bajzíka realistické, že aj jeho cena po 14 rokoch stúpne na historické maximum na úrovni 50 dolárov za uncu.
