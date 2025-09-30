Zlato prekonalo historický rekord: Cena sa vyšplhala nad 3870 USD, dopyt rastie kvôli neistote v USA

Cena zlata pokračuje v prelamovaní rekordov. Ďalší zaznamenala v utorok, keď prekonala 3870 USD za troyskú uncu (31,1 g). Neskôr klesla, stále sa však drží blízko historického maxima. Investori totiž naďalej počítajú s pokračovaním redukcie úrokových sadzieb v USA, navyše, dopyt po zlate udržuje na vysokej úrovni aj hroziaci shutdown v Spojených štátoch, teda pozastavenie činnosti mnohých vládnych úradov a programov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata vzrástla v utorok počas obchodovania v Ázii na nový rekord 3871,45 USD (3297,38 eura) za uncu. Neskôr, po výbere ziskov, výrazne klesla k hranici 3818 USD/unca, následne však opäť zaznamenala rast a po 17.00 h SELČ sa pohybovala nad 3845,30 USD/unca. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,3 %.
Trhy stále počítajú s ďalšou redukciou úrokových sadzieb v USA. Pravdepodobnosť, že americká centrálna banka (Fed) tak urobí na októbrovom zasadnutí, stanovili na 97 %.
Navyše, očakáva sa, že demokrati a republikáni v americkom Kongrese sa do polnoci nedohodnú na krátkodobom rozpočte, čo znamená, že od 1. októbra nastane shutdown. „Hroziaci čiastočný shutdown americkej vlády zvyšuje neistotu. To znamená ďalší rast dopytu po zlate,“ povedal obchodník na trhu s kovmi Tai Wong.
Od začiatku septembra sa cena zlata zvýšila o 11,6 % a smeruje k najvýraznejšiemu mesačnému rastu od augusta 2011. Za celý kvartál vzrástla o 16,5 %.