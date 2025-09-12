Zlato láme rekordy: Cena rastie štvrtý týždeň, striebro najvyššie od roku 2011

Cena zlata smeruje k štvrtému rastovému týždňu po sebe. Na trhoch v čoraz väčšej miere prevláda názor, že americká centrálna banka (Fed) na budúci týždeň pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Bloomberg.
Po dosiahnutí nového maxima v utorok (9. 9.) na úrovni 3673,95 USD (3144,16 eura) za troyskú uncu (31,1 g) sa cena zlata v piatok pohybuje okolo 3650 USD/unca. V porovnaní s minulotýždňovým záverom obchodovania to predstavuje rast o 1,8 %.
Navyše, cena striebra vzrástla na 14-ročné maximum. Prekročila 42 USD/unca, čo predstavuje najvyššiu úroveň od roku 2011.
Ekonómovia a obchodníci na finančných trhoch predpokladajú, že Fed na svojom zasadnutí 17. septembra zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Navyše nevylučujú, že do konca roka by mohla banka pristúpiť ešte k dvom redukciám.
Od začiatku tohto roka vzrástla cena zlata o takmer 40 %, čo zo žltého kovu robí jednu z najlepšie si počínajúcich komodít. Jeho výkon prekonáva aj iné kľúčové ukazovatele, ako je napríklad index S&P 500. Cenu drahého kovu tlačí nahor vysoký dopyt po zlate zo strany centrálnych bánk či geopolitická neistota.
V reakcii na ostatný vývoj švajčiarska banka UBS zvýšila svoj odhad ceny zlata v závere tohto roka. Pôvodne počítala s tým, že cena dosiahne na konci roka 2025 približne 3500 USD za uncu, teraz očakáva, že to bude 3800 USD/unca.