Zlá, zlá EÚ? Práve naopak, Slováci si ekonomické výhody členstva v únii dobre uvedomujú! (prieskum)

Hoci Slováci často s obľubou kritizujú rôzne nariadenia a politiky prichádzajúce z Bruselu, ekonomické výhody členstva Slovenska v tomto spoločenstve si veľmi dobre uvedomujú. A to najmä na regionálnej úrovni, ukázal prieskum spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk.

Slovensko má z členstva v Európskej únii jednoznačné ekonomické výhody. Od možnosti čerpania európskych fondov, cez voľný trh či možnosť pracovať v zahraničí. Často to počujeme od ekonómov a analytikov, myslia si to ale aj bežní Slováci? Práve na to sme sa pýtali v online prieskume spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, ktorý sa uskutočnil v druhej polovici februára na vzorke 511 respondentov starších ako 15 rokov.

A výsledky prieskumu jednoznačne ukazujú, že Slováci si ekonomické výhody členstva v Európskej únii jednoznačne uvedomujú ako na národnej úrovni, tak aj v regionálnej a osobnej rovine. Najvýraznejšie ekonomické prínosy členstva Slovenska v únii však vnímajú na regionálnej úrovni, teda pri budovaní infraštruktúry, obnove budov či verejných priestorov.

Veľmi pozitívny vplyv členstva v Európskej únii na regionálny rozvoj totiž v prieskume uviedlo až 30,5 percenta opýtaných. Ďalších vyše 30 percent respondentov hovorí o skôr pozitívnom vplyve. Naopak, veľmi negatívne vníma vplyv členstva v únii na regionálny rozvoj iba necelých 5 percent opýtaných a skôr negatívne necelých 8 percent respondentov. Pätina ľudí to nevníma ani pozitívne, ani negatívne.

Ako vnímate ekonomické prínosy členstva Slovenska v Európskej únii? Pozitívne 34 Neutrálne 1 Negatívne 5 Hlasovalo: 40

Ako dodáva Research Manager v ResSolution Group Moris Hyršl, podiel kladného vnímania vplyvu Európskej únie na regionálny rozvoj stúpa so zvyšujúcim sa vzdelaním a zároveň je silnejší u mužov (66 %) ako u žien (55 %). „Naopak, rozdiely nie sú viditeľné z hľadiska miesta bydliska – zo stredného Slovenska súhlasí s týmto názorom 60 percent obyvateľov, pričom zo západu aj východu Slovenska je to len o percento viac,“ uviedol.

Len o čosi horšie pritom Slováci vnímajú pozitívny vplyv členstva v Európskej únii na spotrebiteľa a jednotlivcov. Teda, čo sa týka ochrany spotrebiteľa, ceny, či možnosti cestovať a pracovať v zahraničí. Veľmi pozitívny vplyv na túto oblasť uviedlo 29,3 percenta opýtaných, skôr pozitívny vplyv ďalších 29 percent. Naopak veľmi negatívny vplyv označilo necelých 6 percent respondentov a skôr negatívny vplyv vyše 9 percent opýtaných. Podobne, zhruba pätina Slovákov vplyv členstva v únii na spotrebiteľov a jednotlivcov nevníma ani pozitívne, ani negatívne.

Najväčšie rozdiely v názoroch na túto oblasť podľa Hyršla súvisia s najvyšším dosiahnutým vzdelaním. „Z respondentov bez maturity súhlasí s priaznivým vplyvom 48 percent, rovnakého názoru je aj nadpolovičná väčšina respondentov so stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou (54 %), a až 78 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí,“ konštatuje.

Stále výrazne kladne, aj keď najmenej zo spomínaných troch oblastí, Slováci hodnotia aj vplyv členstva v Európskej únie na národnú ekonomiku, teda, ako vnímajú dôležitosť členstva pre slovenskú ekonomiku ako celok. Veľmi pozitívne tento vplyv hodnotí takmer 28 percent opýtaných, skôr pozitívne ďalších vyše 24 percent. Desatina naopak vníma tento vplyv veľmi negatívne, ďalšia desatina skôr negatívne a vyše 21 percent ani negatívne ani pozitívne.

V konečnom dôsledku aj v tejto oblasti tak vplyv členstva v únii vníma pozitívne viac ako polovica Slovákov. „Treba však poznamenať, že negatívny dopad uvádza len pätina opýtaných. Neutrálny vplyv vníma 21 %, zvyšok zvolil možnosť „neviem, nedokážem odpovedať“,“ dodáva Hyršl s tým, že aj v tomto prípade je možné pozorovať rastúci podiel respondentov s kladným postojom k vplyvu členstva v únii v závislosti od dosiahnutého vzdelania. „Rovnako je možné pozorovať rozdiely v závislosti od pohlavia respondenta – členstvo v Európskej únii vníma ako prínosné pre ekonomiku 59 percent mužov, no len 45 percent žien,“ dodal.

Výsledky prieskumu tak ukazujú, že aj keď si Slováci radi na Európsku úniu z času na čas zafrflú, veľmi dobre si uvedomujú ekonomické prínosy z členstva. A to najmä pri najviditeľnejších prínosoch najmä pri rozvoji infraštruktúry, obnove budov či verejných priestorov s podporou Európskej únie v regiónoch. Pozitívne vnímanie Slovákov potom o čosi klesá pri oblastiach, ktoré už nie sú tak výrazne viditeľné, alebo sa nedotýkajú úplne všetkých rovnako. Ide napríklad o možnosť pracovať v zahraničí, či pozitívny vplyv jednotného trhu na našu ekonomiku ako celok.

Výskum realizuje agentúra ResSOLUTION Group metódou online zberu dát na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie z National Sample SK. Ide o jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku, ktorý v súčasnosti zahŕňa 25 000 respondentov. Je súčasťou medzinárodnej siete panelov spoločnosti National Sample, ktorá okrem Slovenska prevádzkuje online panely aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Thajsku. Chceli by ste sa aj vy zúčastniť na podobných prieskumoch alebo poznáte niekoho, kto by mal záujem? Každý si môže vytvoriť profil na National Sample SK tu.