Živnostníkov čakajú vyššie odvody a nové poplatky: Konsolidačný balík môže spôsobiť zánik tisícok živností

Tretí konsolidačný balík zverejnený v utorok (9. 9.) ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) prinesie pre podnikateľov nielen nové náklady, ale aj zníženie výnosov a príjmov z podnikania z dôvodu poklesu celkovej kúpyschopnosti obyvateľstva a ďalšej straty konkurencieschopnosti. V stredu na to upozornil Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), podľa ktorého môže spôsobiť zníženie počtu živnostníkov, zánik ich podnikov alebo transformáciu na s.r.o. či preloženie živnosti do iného členského štátu EÚ.
„Slovenský živnostenský zväz si uvedomuje naliehavosť konsolidačných opatrení pre stabilizáciu verejných financií, keďže, ako bolo uvedené pri prezentácii Ministerstva financií SR, Slovensko už je na gréckej ceste. Na druhej strane vníma aj neľahkú situáciu živnostníkov a ich postavenie samozamestnávateľov, ktorí preberajú plnú ekonomickú zodpovednosť za seba a svoje rodiny,“ uviedol SŽZ.
Z konsolidačného balíka 22 opatrení sa živnostníkov bezprostredne dotkne skrátenie tzv. odvodových prázdnin zo súčasných 12, resp. v ojedinelých prípadoch 18 – 21 mesiacov, na šesť mesiacov, spojené so zavedením nových povinných platieb do fondov sociálneho poistenia vo výške 131,34 eura mesačne.
Zároveň rezort financií pripravuje zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zo súčasných 50 % na 60 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov a s tým spojený skokový nárast povinných minimálnych odvodov o 20 %. Ďalším z opatrení je nárast zdravotných odvodov o 1 %, čím celkový odvod SZČO na zdravotné poistenie stúpne na 15 % vymeriavacieho základu. Čiastočné dosahy na živnostníkov budú mať aj opatrenia nasmerované na zamestnávateľov.
SŽZ vidí aj pozitíva konsolidačného balíka. Zavedením odvodovej povinnosti od šiesteho mesiaca podnikania získa živnostník sociálnu ochranu v podobe nároku na nemocenské a ošetrovné, hoci v nízkej výmere, a do budúcna aj dlhšie odpracované obdobie pre účely zisťovania nároku na starobný dôchodok. „Rovnako prispeje aj k zlepšeniu situácie s fiktívnymi živnosťami, kde sú okrem možnosti vyslania do zahraničia na prácu v rámci celej EÚ nespornou motiváciou práve už spomínané 12- až 21-mesačné odvodové prázdniny SZČO,“ priblížil zväz.
Živnostníci by uvítali, aby napríklad nárast sadzby zdravotných odvodov alebo zvýšenie vymeriavacieho základu na 60 % priemernej mzdy boli obmedzené na nevyhnutný čas, napr. na obdobie rokov 2026 a 2027, a potom boli navrátené na terajšie úrovne.
V súvislosti s avizovaným nárastom odvodového zaťaženia zároveň vyzvali na zrušenie transakčnej dane na debetné operácie z podnikateľských bankových účtov živnostníkov.