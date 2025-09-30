Živnostníci od januára 2026 bez transakčnej dane: Danko o zmenách aj ďalších plánoch SNS

Vypustenie živnostníkov z povinnosti platiť transakčnú daň od začiatku budúceho roka je úspechom SNS a strana sa bude usilovať o zrušenie transakčnej dane ako celku. Na tlačovej konferencii to v utorok povedal predseda národniarov Andrej Danko.
„Som hrdý na to, že sme dnes vybojovali pre živnostníkov úplné zrušenie transakčnej dane od 1. januára budúceho roka. Museli sme ustúpiť pri malých firmách s obratom do 100.000 eur, ale chcem povedať tým, ktorí majú malé eseročky, že stále budú platiť len desaťpercentnú daň z príjmov,“ povedal Danko. Pripomenul, že živnostníkom naďalej ostáva 15-percentná daň z príjmov a je to jedna z najnižších daní v Európe. Pri ročnom zárobku 40.000 eur zaplatí živnostník štátu okolo 7000 eur. Danko pripomenul, že zamestnanci pri porovnateľnom zárobku zaplatia podstatne viac.
Predseda SNS sa dotkol aj živnostníkov, ktorí optimalizujú svoje príjmy alebo sa priamo vyhýbajú plateniu odvodov. Takí majú problém pri odchode do dôchodku, keďže im nevychádzajú odvody ani minimálny dôchodok. „Nikto živnostníkov nezradil, ale živnostník tiež musí vedieť, že raz príde do dôchodku a chce mať aspoň minimálny dôchodok. Takže tu je ten problém, že dnes, keby nedošlo k úprave poplatkov do Sociálnej poisťovne, by to nestačilo ani na minimálny dôchodok,“ upozornil Danko.
O situácii živnostníkov s nízkymi príjmami, ktorí majú svoju živnosť v súbehu so zamestnaním, chce predseda SNS rokovať s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (Hlas-SD). Z takýchto príjmov by podľa Danka nemali platiť zdravotné ani sociálne odvody. Zmeny v týchto skupinách živnostníkov už pripustil aj Tomáš.
Danko odmietol úvahy o možnom sťahovaní živnostníkov do susedných krajín. Pri príjme 40.000 eur je podľa neho daňovo odvodové zaťaženie porovnateľné ako v Česku, no výrazne nižšie ako v Rakúsku. „Takže ak mi tu niekto hovorí, že živnostník odíde do iného štátu, tak sa veľmi rýchlo vráti,“ dodal.