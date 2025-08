Živnostníci a SZČO: Poistné v novej výške treba zaplatiť do 8. augusta, hrozí penále

Ukážky podvodných správ, cez ktoré chcú podvodníci obrať ľudí o peniaze. Zdroj: finančná správa

Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2024 podali daňové priznanie do 31. marca tohto roka, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota za júl 2025 na úhradu poistného im totiž uplynie 8. augusta. Upozornila na to Sociálna poisťovňa (SP) na svojej webovej stránke.

„V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol k platbe. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie,“ uviedla poisťovňa.

Informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe zaslala poisťovňa živnostníkom a SZČO ešte v júli. Správu o vzniku, zániku alebo o zmene výšky odvodovej povinnosti dostalo viac ako 168.960 SZČO, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla tohto roka. V papierovej forme v podobe listu zaslala SP 129.780 zásielok a do elektronických schránok celkovo 39.189. Vyše 20.031 oznámení sa týkalo vzniku a zániku sociálneho poistenia a takmer 148.938 SZČO dostalo informáciu o zmene výšky poistného. Väčšina SZČO, a to konkrétne 135.122, bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla tohto roka uhrádzať 42 SZČO.

„Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2025 do 8. augusta 2025 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2025 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 10. novembra 2025. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz,“ spresnila poisťovňa.

Zároveň upozornila, že ak SZČO neuhradí poistné vôbec alebo ho zaplatí v nižšej sume, tak SP je povinná predpísať jej dlžné poistné. Dlžné poistné vo výške menej ako päť eur osobitne nepredpisuje, urobí to len v prípade, ak prekročí túto hranicu. Pri uhradení poistného s oneskorením alebo v nižšej sume má poisťovňa zo zákona povinnosť predpísať SZČO aj penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená poukázaním dlžnej sumy na účet SP, jej zaplatením v hotovosti, exekútorovi alebo do dňa, keď začala poisťovňa vykonávať kontrolu.