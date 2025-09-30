Živnostníci a drobní podnikatelia už transakčnú daň platiť nebudú: Parlament schválil novú úpravu

Hoci aj doteraz platili pri niektorých transakciách výnimky z platenia transakčnej dane, živnostníkov a drobných podnikateľov úplné zrušenie tejto povinnosti odbremení. Poukázala na to partnerka účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková.
Parlament v utorok schválil zmeny v dani z finančných transakcií. Od januára budúceho roka sa tak už nebude vzťahovať na živnostníkov či drobných podnikateľov. „Vítame vyňatie podnikateľov – fyzické osoby z povinnosti platenia dane z finančných transakcií. Táto daň sa prijímala narýchlo, a preto jej úprava prospeje tejto skupine podnikateľov,“ konštatovala odborníčka.
Zároveň však upozornila, že na právnické osoby sa bude táto daň vzťahovať aj naďalej. „Pôvodné úvahy o tom, že by túto daň neplatili firmy s obratom do 100.000 eur, sa nakoniec neprijali,“ pripomenula Božeková.
Schválenou novelou sa tiež spresnili alebo doplnili niektoré pojmy súvisiace s transakčnou daňou. „Napríklad sa doplnila definícia stálej prevádzkarne, čo má odstrániť nejasnosti pri posudzovaní toho, či má platiť transakčnú daň zahraničný daňovník, ktorý pôsobí na území Slovenska,“ vysvetlila odborníčka. Zaviedlo sa aj rozdelenie na daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. Spresnil sa tiež zoznam subjektov naviazaných na rozpočet verejnej správy, ktoré sú vylúčené z platenia tejto dane.
Upravilo sa napríklad aj poskytovanie služby informačnej spoločnosti, čo súvisí so službami e-shopov či online trhovísk, spresnil sa tiež pojem „osoby pre neho pracujúce“. Táto zmena sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v prospech daňovníka na základe pracovnoprávneho vzťahu. „Upravila sa tiež časová podmienka 15 dní. To znamená, že na vznik daňovej povinnosti v súvislosti s transakčnou daňou, musí daňovník vykonávať činnosť minimálne 16 dní, a to aj prerušovane,“ doplnila Božeková.
Poukázala tiež na to, že na základe novely majú banky povinnosť odviesť transakčnú daň aj za fyzické osoby – podnikateľov za zdaňovacie obdobia, ktoré predchádzajú novej úprave v súlade so zákonom účinným do 31. decembra tohto roka. Teda napríklad za december tohto roka, keďže novela nadobúda účinnosť až od 1. januára 2026.