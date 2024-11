Ženy si na Slovensku napriek nižším platom sporia viac ako v Česku

Foto: freepik.com/freepik, wirestock, oPeniazoch.sk

Ženy si na Slovensku napriek nižším platom sporia a investujú viac ako v Česku. Slovenské ženy majú v priemere na účte zostatok okolo 3954 eur, v prípade Češiek je to o 466 eur menej. Naopak, pri mužoch sú na tom lepšie v Česku, kde majú priemerný zostatok na účte 4776 eur, čo je o 69 eur viac ako na Slovensku. Vyplýva to z dát online investičnej platformy Portu.

Priemerná hrubá mesačná mzda bola v Česku v druhom štvrťroku 2024 na úrovni 1813 eur, pričom na Slovensku to bolo 1520 eur. Z dát vyplýva, že ženy v oboch krajinách zarábajú menej ako muži. „Situácia v oboch krajinách je z pohľadu platovej nerovnosti podobná. Napriek tomu si ženy investorky dokážu v Portu na Slovensku odložiť 84 % toho, čo muži. V Česku je to menej, konkrétne 73 %,“ uviedol analytik investičnej platformy Marek Malina.

Doplnil, že počet žien ako investoriek rastie rýchlejšie než počet mužov. Pred dvomi rokmi podľa neho tvorili ženy v online investičnej platforme 28,93 % všetkých slovenských investorov, v súčasnosti je to viac ako 30 %. V porovnaní s Českom stúpol podiel investoriek z 32,7 % na 36,95 %. „Ženy stále v investovaní za mužmi o niečo zaostávajú, čo potvrdzuje aj každoročne meraný index investičnej gramotnosti. Dobrou správou je, že ich pozícia sa neustále zlepšuje,“ vysvetlila analytička investičnej spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská.

Ženy sú pri investovaní oveľa zodpovednejšie ako muži

Zároveň spresnila, že ženy sú pri investovaní oveľa zodpovednejšie ako muži. Z dát Portu vyplýva, že na Slovensku si volí najvyšší rizikový profil desať 33,05 % mužov, pričom u žien je to iba 17,36 %. V Česku si rizikový profil desať vybralo 9,19 % žien a 19,95 % mužov. Ženy na Slovensku takisto viac preferujú dlhšiu viazanosť investície, takmer 13 % z nich si volí najdlhšiu 15-ročnú fixáciu, pričom v Česku je to iba 5,09 % žien. Zároveň ženy si častejšie vyberajú na investovanie aj ESG portfóliá (spoločensky zodpovedné investovanie).

Celkovo do nich na Slovensku investuje 26 % žien, čo je o sedem percent viac ako u mužov. V Česku je to 11 % mužov, pričom u žien ide o dvojnásobok. „Nielen muži, ale aj ženy dokážu investovať pravidelne. Muži na Slovensku v priemere vložia peniaze na svoj investičný účet 11-krát, ženy deväťkrát ročne. I to svedčí o tom, že patria medzi zodpovedné investorky,“ uzavrela Sadovská.