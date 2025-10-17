Ženy na Slovensku zarábajú menej, no v investovaní rýchlo dobiehajú mužov: Pozrite si aktuálne čísla

Ženy na Slovensku zarábajú síce menej ako muži, no v investovaní ich postupne dobiehajú. V investovaní sú opatrnejšie a zbytočne neriskujú, pričom volia skôr pasívne investovanie napríklad do indexov, čím znižujú aj riziko zbytočných strát. Zhodnotil to analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina.
„Ženy končia na horšie platených pozíciách než muži napriek tomu, že častejšie disponujú vysokoškolským vzdelaním. Platí to najmä pre mladšie ročníky. Napríklad, v kategórii 25 až 29-ročných má terciárne vzdelanie podľa dát Eurostatu 29,7 % mužov, ale až 47,2 % žien,“ uviedol Malina s tým, že vysokú školu končia ženy častejšie s kvalifikáciami, ktoré sú horšie platené. Ide napríklad o vzdelávanie či sociálnu prácu, pričom len málo z nich má vyštudovaný technický odbor najmä v informatike.
Nižšie mzdy žien nie sú podľa neho spôsobené len ich horším odmeňovaním za tú istú prácu, ale aj štruktúrou pozícií, ktoré zastávajú či materskou dovolenkou alebo skrátenými úväzkami. Z údajov Svetového ekonomického fóra vyplýva, že na Slovensku je výrazne menej žien ako mužov medzi vyššími úradníkmi a manažmentom, rovnako ich je minimum vo vláde aj parlamente.
Malina priblížil, že nižší plat žien sa prejavuje aj v ich schopnosti odkladať si financie do budúcnosti. Priemerný zostatok na bankovom účte Sloveniek dosahuje 5278 eur, v prípade mužov je to 8021 eur. Pozitívom je, že počet žien ako investoriek rastie rýchlejšie ako pri mužoch. Vedomosti žien o investovaní sú podľa prieskumov online platformy síce horšie ako u mužov, ale zlepšenie je viditeľné v odkladaní si financií do budúcnosti. Častejšie si volia pasívne investovanie, ktorým aj eliminujú riziká finančných strát.