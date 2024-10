Ženy doplácajú na prerušenie kariéry: Pozrite sa, o koľko menej zarábajú až do dôchodku!

Foto: freepik.com/freepik, wirestock, oPeniazoch.sk

Rozdiely vo výške platov medzi mužmi a ženami na Slovensku sú už známym faktom. Najnovšie údaje však ukazujú, o koľko sa príjmy oboch pohlaví líšia a v akom veku sú rozdiely najvyššie. Podľa analytikov Inštitútu pre stratégie a analýzy je najväčší rozdiel v príjmoch medzi 35. až 43. rokom života.

Analytici ISA, ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR, informujú, že vo veku medzi 35. a 43. rokom zarábajú muži v priemere o 200 eur viac ako ženy, čo predstavuje o 15 percent vyšší príjem.

Do 29. roku života pritom príjem výrazne rastie u mužov aj žien, pričom vo veku 25 až 29 rokov zarábajú obe pohlavia približne rovnako. „Zatiaľ čo u mužov od 30. do 34. roku života príjem ďalej rastie, pri ženách rastie len minimálne,“ uvádza inštitút s tým, že to vyplýva zo spracovaných dát Sociálnej poisťovne.

Táto stagnácia príjmu u žien podľa analytikov zrejme súvisí s odchodom na materskú dovolenku, ktorý býva podľa Organizácie spojených národov najmä vo veku 25 až 34 rokov. Po návrate z nej začnú ženy príjmovo zaostávať za mužmi, ktorých kariéra nebola prerušená.

V 35. roku života vzniká medzi pohlaviami najvýraznejší príjmový rozdiel a trvá až do veku 43 rokov. V tomto období muži zarábajú v priemere o 200 eur mesačne viac ako ženy, čiže o 15 percent viac. Príjmový vrchol kariéry pritom podľa analytikov dosahujú muži vo veku 44 rokov, a to na úrovni 1 549 eur a ženy vo veku 46 rokov 1 377 eur.

Rozdiel sa zmenšuje, no nikdy nezmizne

Aj keď sa rozdiely v príjmoch postupne medzi oboma pohlaviami zmenšujú, rozdielne platy si zachovávajú až do dôchodku. „S pribúdajúcim vekom sa príjmový rozdiel medzi pohlaviami znižuje, avšak už nikdy sa neuzavrie úplne. V čase odchodu do dôchodku je na úrovni približne 3 až 7 percent,“ dodávajú analytici.

V rámci analýzy sú použité príjmy mužov aj žien ako súčet vymeriavacích základov na platenie starobného poistenia z pracovných zmlúv, dohôd, živnosti a obdobných vzťahov. Údaje zahŕňajú iba pracujúcich ľudí, muži a ženy na materskej dovolenke do priemeru nevstupujú.