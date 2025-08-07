Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!

Obľúbený rezervačný portál Booking.com čelí hromadnej žalobe, ku ktorej sa v Európe pripojilo už vyše 10 000 hotelov. Dôvodom sú protiprávne zmluvné podmienky, ktoré hotely nútili, aby na iných platformách alebo svojich vlastných weboch neponúkali výhodnejšie ceny než na Bookingu.
Ako informujú weby NL Times a My Booking Claim, tento typ zmluvných obmedzení (tzv. paritné klauzuly) Európsky súdny dvor už vlani označil za rozpor s hospodárskou súťažou. Hotely tak získali nárok domáhať sa odškodnenia za vzniknuté škody. Podľa odhadov môžu získať až 30 percent z celkových provízií, ktoré Bookingu zaplatili od roku 2004, a to vrátane úrokov.
Čo hotely Bookingu vyčítajú?
Zjednodušene povedané, Booking od roku 2004 údajne zakazoval hotelom, aby poskytovali nižšie ceny alebo výhodnejšie podmienky na svojich vlastných stránkach či u konkurencie. Tým zabránil cenovej konkurencii, čím si podľa hotelierov zabezpečil monopolné postavenie a umelo vysoké provízie.
- Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
- České dráhy pošlú na Slovensko modernejšie vlaky: Nový cestovný poriadok prináša aj ďalšie zmeny!
- Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Do roku 2015 platili tzv. široké paritné klauzuly, ktoré hotely obmedzovali úplne. Po zásahu európskych úradov ich Booking.com zúžil na úzke klauzuly, ktoré síce dovolili nižšie ceny u konkurencie, no stále ich zakazovali na vlastnej webstránke hotela. V roku 2024 rozhodol Európsky súdny dvor, že aj úzke klauzuly porušujú právo EÚ. Od júla 2024 sú tieto praktiky v EÚ oficiálne zakázané vďaka Digital Markets Act.
Booking čelí hromadnej žalobe
Hromadnú žalobu zastrešuje organizácia HOTREC, ktorá združuje európske hotely. Pridalo sa k nej viac ako 25 národných hotelových asociácií. Kolektívna žaloba prebieha v Holandsku, kde má Booking.com sídlo. Podľa európskeho práva je možné podať spoločnú žalobu práve tam, čím sa výrazne znižujú náklady a zjednodušuje celý proces.
Zapojené hotely neplatia žiadne poplatky a nenesú žiadne riziko, všetko zastrešuje právnická nadácia, ktorá v mene hotelov vedie konanie. Na strane hotelov stoja renomovaní právnici, ekonómovia a experti na hospodársku súťaž, ktorí už v minulosti úspešne zastupovali hotelové združenia na európskej úrovni.
Zvyknete si rezervovať ubytovanie prostredníctvom platformy Booking?
Každý hotel v Európskej únii, ktorý medzi rokmi 2004 a 2024 využíval Booking.com, má nárok pripojiť sa k žalobe a žiadať náhradu škody. HOTREC a jej partneri deklarujú, že účasť je bezplatná a hotely nič neriskujú. Cieľom je nielen dosiahnuť finančné odškodnenie, ale aj spravodlivejšie podmienky pre hotely v digitálnom prostredí.
To znamená, že do hromadnej žaloby sa môžu zapojiť aj slovenské hotely. Ak teda ponúkate ubytovanie prostredníctvom Bookingu, musíte sa zaregistrovať na tomto webe, a postupovať podľa ďalších pokynov.