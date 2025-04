Združenie miest a obcí Slovenska žiada garanciu eurofondov pre regióny

Jozef Božik. foto: TASR/Martin Baumann

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada garanciu eurofondov pre regióny. Predseda ZMOS Jozef Božik to vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii vo Zvolene. Dodal, že v prípade, ak bude štát robiť revíziu Programu Slovensko na roky 2021 až 2027, aby nesiahal na zdroje, ktoré sú zamerané na rozvoj miest a obc. „Či už je to metodika integrovaných územných investícií alebo tých v rámci území mestského rozvoja,“ objasnil. Situácia v štáte je podľa neho v súčasnosti veľmi ťažká a všetci konsolidujú. „Jediné zdroje, ktoré môžu mestá a obce použiť na svoj rozvoj, najmä investičný, sú európske,“ zdôraznil.

Poznamenal, že samosprávy zlú finančnú situáciu pociťujú v každej oblasti. „Potrebujeme opravovať, rekonštruovať budovy, či už sú školské alebo kultúrne, modernizovať jednotlivé dopravné uzly, ktoré máme na úrovni miest,“ povedal. V Partizánskom, kde je Božik v súčasnosti primátor, sa to týka autobusovej stanice i záchytného parkoviska. „Rovnako sa snažíme získať zdroje na vodozádržné projekty, na budovanie biodiverzity,“ konštatoval. Predpokladá, že kvalita života v mestách a obciach je momentálne na Slovensku kľúčová.

„Ak prídeme ešte aj o tieto peniaze, dostaneme sa do štádia, že zastavíme akýkoľvek rozvoj a to by bolo veľmi zle,“ zhrnul. Podpredseda komory miest a zároveň primátor Zvolena Vladimír Maňka doplnil, že celkové investície na Slovensku sú v 80 percentách z eurofondov. „Bez nich by sme boli v recesii. Sú to miliardy. Preto je dôležité, aby sme ich dokázali vyčerpať,“ podotkol. Argumentuje tým, že keď chce samospráva robiť projekt, trvá to nejaký čas. Keď chcú napríklad budovať cyklotrasu, proces k získaniu stavebného povolenia je dlhý a niekedy trvá aj roky. Potvrdil, že samosprávy už projekty pripravili. „Stálo ich to financie a keby nám eurofondy niekto zobral, tak by to boli vyhodené peniaze,“ uzavrel. Dúfa, že niečo takéto sa neudeje.