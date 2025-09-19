Ľúbivé reči predstaviteľov súčasnej koalície o sociálnom dialógu sú zrejme zabudnuté. Vláda rozhoduje sama, bez odborov, bez zamestnávateľov a bez rešpektu k partnerstvu. Tvrdia to zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov po skúsenosti s prerokúvaním posledného konsolidačného balíčka. Diskusia počas prípravy konsolidačných opatrení bola podľa nich zo strany vlády len formálna, bez skutočnej snahy o dialóg so sociálnymi partnermi.
Hoci sa tripartita, teda predstavitelia vlády, odborov a zamestnávateľov, tento týždeň ku konsolidácii stretli, podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) išlo len o formalitu. Dobre to dokresľuje aj skutočnosť, že hoci o konsolidačnom balíčku diskutovali, ten bol už niekoľko dní schválený vládou. Čerešničkou na pomyselnej torte je pritom podľa zamestnávateľov aj odborárov argument vlády na otázku, prečo neboli prizvaní pri tvorbe konsolidačných opatrení, že „by sa aj tak nedohodli“. Považujú to na neakceptovateľné.
„Sociálni partneri sa zhodli, že takýto spôsob „dialógu“ je len jeho karikatúrou. Vláda odmietla aj viaceré návrhy zamestnávateľov a odborárov na kompromisné riešenia šetrenia v rámci konsolidácie, ktoré by nezaťažovali slovenskú ekonomiku, čo jasne ukazuje, že cieľom nie je skutočná diskusia o hľadaní riešení, ale jednostranné presadzovanie politického diktátu bez akejkoľvek spätnej väzby,“ uvádza sa vo vyhlásení RÚZ.
Čo je však podľa zamestnávateľov ešte tragickejšie, je samotný dopad predstavených konsolidačných opatrení. Únia tvrdí, že vláda zas a opäť siaha po najjednoduchšom, no najdeštruktívnejšom nástroji konsolidácie – zvyšovaní daní a odvodov na úkor pracujúcich a podnikateľov. Medzi navrhovanými opatreniami sú, zavedenie dodatočného 1-percentného odvodu zo zdravotného poistenia, zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb na 30 percent až 35 percent pre vybrané skupiny pracujúcich, daňových licencií pre firmy, zdanenia živnostníkov, nákladov pre zamestnávateľov na PN a nepriamych daní.
Navyše, tieto opatrenia sa prijímajú v situácii, keď predchádzajúce konsolidačné balíčky spolu v objeme 7,4 miliardy eur zjavne nefungujú a deficit tak isto ako v rokoch 2023 a 2024 aj v nasledujúcich dvoch rokoch zrejme dosiahne vyše 6 miliárd eur. Medzi deklarovanou konsolidáciou a rozpočtovou realitou tak máme 7-miliardový rozdiel.
Pridusená ekonomika a ďalšie zdražovanie
Navyše, vláda si podľa RÚZ vyberá opatrenia, ktoré doslova dusia ekonomiku. „Opatrenia, ktoré vláda prijíma budú mať okamžité a zásadné negatívne dopady na celú ekonomiku. Firmám zostane menej prostriedkov na investície, rozvoj a inovácie. V prostredí rastúcich nákladov a nestability sa bude investičná aktivita utlmovať – Slovensko tak príde o nové projekty a príležitosti,“ uvádza únia. Ako dodáva, zamestnávanie sa stane ešte nákladnejšie a menej atraktívne, najmä pri kvalifikovanej pracovnej sile. Výsledkom bude spomalenie tvorby pracovných miest a zvyšovanie tlaku na presun podnikateľskej činnosti mimo krajiny.
Domácnosti budú navyše podľa zamestnávateľov čeliť ďalšiemu zdražovaniu, a to prakticky vo všetkých oblastiach, vrátane potravín, služieb, bývania. „Malí podnikatelia a živnostníci budú zatvárať svoje prevádzky. Pre mnohých z nich budú nové odvody a dane ekonomicky neudržateľné – tlak na ich náklady rastie, zatiaľ čo príjmy stagnujú. A v neposlednom rade, mladí a kvalifikovaní ľudia budú ešte intenzívnejšie odchádzať do zahraničia, kde je za rovnakú prácu vyššia čistá mzda a štát im nekladie prekážky,“ dodáva RÚZ.
Slovensko sa tak stane opäť výrazne menej podnikateľsky a investične atraktívnou krajinou aj v porovnaní so susedmi. V okolitých krajinách je totiž podľa RÚZ zdanenie práce výrazne nižšie, teda čistý príjem zamestnancov vyšší a tento rozdiel sa v budúcom roku ešte prehĺbi. „Na Slovensku jeden vysokokvalifikovaný zamestnanec prispeje k verejnému rozpočtu sumou minimálne 46-tisíc eur ročne. Zamestnancov, ktorých sa najviac dotýka zvýšenie dane z príjmu a odvodov je zhruba 100-tisíc,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Vyháňame ľudí a s nimi aj milióny eur
Únia zamestnávateľov predpokladá, že ak sa 5-tisíc z nich odsťahuje do okolitých krajín, nakoľko táto pracovná sila je výrazne mobilná, suma, o ktorú takto Slovensko môže prísť na daniach a odvodoch dosahuje až 200-miliónov eur ročne. „Slovensko je dlhodobo krajinou, z ktorej mladí a vzdelaní ľudia odchádzajú. Ročne odídu desaťtisíce, najmä vysokoškolsky vzdelaných. Strata jedného takéhoto človeka znamená pre štát odhadovanú stratu až 2,84 milióna eur v budúcej pridanej hodnote podľa vládneho materiálu Magnet pre talenty,“ vysvetľuje viceprezident RÚZ Robert Spišák.
To je podľa zamestnávateľov obrovská ekonomická a spoločenská rana, ktorá ohrozuje budúcnosť krajiny podobne zásadne ako pretrvávajúce schodky rozpočtu. Ak nezmeníme stratégiu konsolidácie, zostávať tu bude menej a menej produktívnych ľudí a ekonomika bude viac a viac upadať. Deficity sa neznížia a dane sa budú zvyšovať kontinuálne až do úplného ekonomického kolapsu.
Zamestnávatelia odmietajú predstavu, že konsolidácia môže stáť výlučne na strane príjmov bez reálnej redukcie výdavkov. „Štát na sebe nešetrí. Namiesto systémových reforiem, znižovania neproduktívnych výdavkov a zefektívnenia verejnej správy prenáša bremeno na pracujúcich a zamestnávateľov, likviduje motiváciu podnikať a investovať,“ konštatuje Spišák. Neudržateľne firmám zvyšuje náklady a zaťažuje domácu spotrebu. Takto nastavené opatrenia nezastavia deficit, len prehĺbia stagnáciu, nezamestnanosť a frustráciu.
RÚZ varuje, že ak bude vláda pokračovať v nesystémových a nekoordinovaných opatreniach bez reálneho dialógu so sociálnymi partnermi, odliv talentov sa ešte väčšmi zrýchli, investori budú hľadať iné krajiny, daňová báza sa bude znižovať, nie zvyšovať, a sociálne napätie porastie. „Je neakceptovateľné, že práve tí, ktorí tvoria hodnoty a platia dane, teda zamestnávatelia a pracujúci, majú opäť niesť zásadné bremeno konsolidácie,“ zdôrazňuje prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Zastavte to a spravte nanovo!
RÚZ vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby zastavili prijatie konsolidačného zákona v súčasnej podobe v parlamente, a vládu, aby okamžite prehodnotila formu prípravy konsolidačných opatrení, reálne otvorila sociálny dialóg s odborármi a zamestnávateľmi a prestala prenášať zodpovednosť na budúce generácie. „Slovensko si už totiž nemôže dovoliť ďalšie roky stagnácie, odchodov mladých ľudí a znehodnocovania práce,“ dodáva v stanovisku únia zamestnávateľov.