Západné spoločnosti naďalej platia v Rusku na daniach miliardy eur

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: SITA/AP

Veľké zahraničné spoločnosti vrátane mnohých známych mien takmer tri roky po začiatku vojny na Ukrajine naďalej posielajú ruskému štátu na daniach miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú zverejnila v pondelok (13. 1.) ukrajinská mimovládna organizácia B4Ukraine, a správy týždenníka Newsweek.

Správu s názvom „Korporátni podporovatelia ruskej vojny na Ukrajine: Bližší pohľad na dane a príjmy nadnárodných spoločností v Rusku v roku 2023“ zostavila organizácia B4Ukraine v spolupráci s Kyjevskou ekonomickou školou. V roku 2023 podľa dokumentu pokračovalo v podnikaní v Rusku 1600 nadnárodných korporácií, takmer tri štvrtiny z tých, ktoré mali na začiatku roka 2022 v krajine dcérske spoločnosti. Tieto spoločnosti vrátane niektorých, ktoré medzičasom ukončili činnosť, dosiahli prostredníctvom svojich ruských dcérskych spoločností príjmy vo výške viac ako 196,9 miliardy amerických dolárov (193,08 miliardy eur), pričom 16,8 miliardy USD vykázali ako zisk.

V roku 2023 zahraničné nadnárodné spoločnosti zaplatili podľa odhadov dane v celkovej výške 21,6 miliardy USD, čím sa celková odhadovaná suma zaplatených daní od začiatku invázie na jar roku 2022 vyšplhala na 41,6 miliardy USD. To zodpovedá necelej tretine odhadovaného vojenského rozpočtu Ruskej federácie na rok 2025, čo poukazuje na významný finančný prínos, ktorý tieto zahraničné firmy stále majú pre ruskú ekonomiku, uvádza sa v správe.

Foto: pixabay.com/velikorodov94

V roku 2023 dosiahlo 827 firiem so sídlom v členských štátoch Európskej únie (EÚ) v Rusku príjmy vo výške 81,4 miliardy USD a zaplatilo daň zo zisku vo výške 3 miliardy USD. Najväčšie celkové príjmy zaznamenali v Rusku americké spoločnosti, ktoré boli zároveň najvýznamnejším prispievateľom prostredníctvom daní zo zisku, pričom v roku 2023 odviedli do ruského štátneho rozpočtu 1,2 miliardy USD. Na druhom mieste boli nemecké firmy, ktoré v tom istom roku zaplatili na daniach zo zisku 692,5 milióna USD, nasledované Rakúskom (578,9 miliardy USD), Čínou (486,5 miliardy USD) a Francúzskom (357,9 miliardy eur).Medzi jednotlivými spoločnosťami najviac peňazí do ruského rozpočtu odviedla v roku 2023 rakúska banková skupina Raiffeisen Group (491 miliónov USD), čínska automobilka Chery Automobile (221,9 milióna USD), americký tabakový koncern Philip Morris (219,6 milióna USD), jeho japonský konkurent Japan Tobacco International (182,3 milióna USD) a talianska banka UniCredit Bank (154,2 milióna USD).