Zametanie chodníka nesmieš odmietnuť, ale prácu áno: To naozaj? Pýta sa odborárov Erik Tomáš!

Minister práce Erik Tomáš avizoval zmeny, ktoré by umožnili nezamestnaným siahnuť na dávku v hmotnej núdzi. Odborári však upozornili, že tento krok môže podľa nich situáciu v najchudobnejších regiónoch ešte zhoršiť. Ako na ich výhrady najnovšie reaguje minister?

Zámer ministra práce Erika Tomáša motivovať nezamestnaných pracovať aj tým, že by im hrozilo odopretie sociálnych dávok v hmotnej núdzi, sa s pochopením odborárov príliš nestretol. Tí začiatkom tohto týždňa opäť upozornili, že takýto krok by mohol mať podľa nich veľa negatívnych dopadov. Zvýšenie chudoby by totiž ešte viac sťažilo nezamestnaným možnosť nájsť a udržať si prácu. Naďalej sa pritom podľa nich opomína zlepšenie aktivačných opatrení na trhu práce.

Na vyjadrenia odborárov najnovšie zareagoval aj minister Erik Tomáš. Na sociálnej sieti uviedol, že už dnes platí, že ak poberateľ dávky v hmotnej núdzi odmietne tzv. menšie obecné služby, dávka sa mu odoberie, resp. kráti. Ide samozrejme o človeka, ktorý môže pracovať, teda nemá zo zákona výnimku. V prípade požiadavky obce musí v jej prospech takto “odslúžiť” 32 hodín mesačne.

„Nevšimol som si, že by sa doteraz kvôli tomu niekto pohoršoval, či nebodaj označoval autora tohto dlhodobo fungujúceho mechanizmu za “neľavicového politika”, či rovno za “rasistu”. Nepočul som kričať ani odborárov, ani ďalších, ktorí kritizujú súčasný legislatívny zámer ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uvádza Tomáš.

Minister dodáva, že nový zámer je postavený na úplne rovnakom princípe. Len s jedným doplnkom. Ak poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorý môže pracovať, teda nemá zo zákona výnimku, odmietne vhodnú pracovnú ponuku, aj vtedy o túto dávku príde, resp. sa mu bude krátiť. „Hovoríme samozrejme o pracovnej ponuke primeranej schopnostiam a zručnostiam konkrétneho človeka, tak ako na to už dnes pamätá zákon. Čiže chceme dostať nezamestnaného do reálneho zamestnania s riadnym platom, z ktorého si bude odvádzať sociálne, či zdravotné odvody a pomôže tak sebe v budúcnosti, ale zároveň bude prospešný aj pre štát,“ upozorňuje.

Ak zostane sedieť doma, alebo maximálne pozametá ulicu, žiadne pracovné návyky, či zručnosti nezíska a zostane v jednom začarovanom kruhu, z ktorého niet úniku. „Len pre istotu opäť zopakujem, že naše opatrenie sa netýka ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu pracovať, či už ide o zdravotné dôvody, starostlivosť o deti a pod. Všetky tieto výnimky presne pomenúva zákon. Koncentrujeme sa len na ľudí, ktorí reálne môžu pracovať, ale nechcú. A čo je dôležité, zároveň sme spustili širokú paletu projektov, ktoré majú pomôcť uchádzačom nájsť si zamestnanie,“ dodáva minister práce.

Minister hovorí o prekvapivom postoji

Zároveň sa otvorene pýta kritikov, čo je na tomto zlé? „Alebo, to naozaj zametanie chodníka nesmieš odmietnuť, ale reálnu pracovnú ponuku áno? Toto má akú logiku? Priznám sa, že najviac ma prekvapil postoj odborárov na čele s ich novou prezidentkou Uhlerovou. Pevne verím, že jedným zo základných poslaní odborov stále zostáva zabezpečenie práce, dôstojných pracovných podmienok i pracovnoprávnej ochrany pre každého človeka schopného pracovať. Čakal by som, že ich bude oveľa viac počuť pri mojom boji za vyššiu minimálnu mzdu na Slovensku, ktorý zvádzam počas posledných mesiacov,“ uvádza Erik Tomáš.

Minister práce zároveň dodáva, že od nástupu na ministerstvo sfunkčnil sociálny dialóg, lebo mu na ňom podľa jeho slov záleží. „Pravidelne zasadá tripartita a so sociálnymi partnermi vedieme aj bilaterálne rokovania. A v sociálnom dialógu chceme prijať aj tieto naše nové opatrenia, ktorých cieľom je zamestnať čo najviac slovenských občanov. A preto sme zatiaľ predstavili len legislatívny zámer, o ktorom sa bude diskutovať na odbornej i politickej úrovni,“ uzatvára Erik Tomáš.