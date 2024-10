Zamestnávatelia majú k návrhu štátneho rozpočtu viaceré výhrady

Na snímke prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR na Úrade vlády SR 14. októbra 2024 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) má viaceré výhrady ohľadom návrhu štátneho rozpočtu. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) ho nepodporuje a Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) ho zobrala na vedomie po pripomienkach. Uviedli to v pondelok predstavitelia združení na tlačovej konferencii po rokovaní tripartity. „Tento rozpočet sme nepodporili, nakoľko opatrenia sú zamerané na zvyšovanie príjmovej časti, to znamená branie cez zvyšovanie daní, odvodov či rôznych prirážok. Naopak, v časti výdavkov, kde by mohlo byť realizované šetrenie na správe veci verejných, vidíme nízke sumy,“ uviedol prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.

Hodnoty a pridanú hodnotu tvoria podľa neho zamestnanci a zamestnávatelia, ktorých treba podporiť. „Oni to štátu vrátia v podobe vyšších odvodov, alebo zaplatenej dane z pridanej hodnoty (DPH),“ podotkol s tým, že zvyšovanie DPH nie je úplne šťastné bez vyhodnotenia toho, že už dnes na Slovensku klesá efektívna daňová sadzba. „Aj keď máme 20 %, vybrali sme len 15 %. Čiže ochota platiť DPH už dnes klesá a my ideme zvýšiť DPH,“ dodal. Viceprezident AZZZ Rastislav Machunka povedal, že ich združenie malo okrem iného výhrady k samotnej štruktúre rozpočtu. „Vyrušuje nás príliš vysoká rezerva vo výške 460 miliónov eur. V tejto chvíli je potrebná oveľa nižšia rezerva a znížiť celkový deficit o ďalších 0,3 %.

Ak sa naozaj naplnia problémy, tak to potom treba riešiť zmenou zákona o štátnom rozpočte. Inak to bude lákať na rôzne ‚rozdávačky a politické kupčenie‘,“ vysvetlil. Pokiaľ ide o Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, Machunka upozornil na to, že klesajú štátne podpory o 20 miliónov eur. To podľa neho bude znamenať ďalšie zhoršenie konkurencieschopnosti agropotravinárskeho sektora a vyšší dovoz. Generálny sekretár APZD Andrej Lasz uviedol, že zvyšovanie odvodov pre vysokopríjmové skupiny a ďalšia konsolidácia na úkor produktívneho obyvateľstva môže občanov tlačiť k tomu, aby sa presunuli do iných štátov. „Jeden odchod kvalifikovaného zamestnanca je menej o 2,6 milióna eur pre štátny rozpočet,“ podotkol.